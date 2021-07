Dustin Poirier opet je slavio protiv Conora McGregora u Las Vegasu na UFC 264 priredbi!

Meč je završio zajedno s prvom rundom krajem koje je McGregor slomio nogu, a Irac je poslije toga bio - bijesan! Ipak, Poirier tvrdi kako McGregor nije tad ozlijedio nogu, već ranije.

- Blokirao sam mu jedan od udaraca nogom i tada je nešto napuklo, a ne sad na kraju - rekao je pa iskritizirao McGregora:

- Tip je govorio da će me ubiti i nešto slično. Nije to način na koji se razgovara s ljudima, neka to govori svojoj obitelji sad kad dođe kući. Osjećao sam ionako da borba ide u mom smjeru, pogodio me s dobrim krošeom, no borio se prljavo, on je obični prljavac, čovječe. A vi svi koji mi zviždite, možete mi ga... Karma nije k**ka, ona je ogledalo. On je govorio svašta, i sad sam ga pobijedio.

Potom se oglasio McGregor:

- Ovo nije gotovo! Ako treba, borit ćemo se iza borbe. Vidimo se u klubu - bijesno je vikao McGregor i pokušavao isprovocirati protivnika, ali bezuspješno, no tu nije stao:

- Nije mi blokirao nikakav udarac. Tvoja žena mi se javlja porukama, bebice!