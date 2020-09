Medvedev je favorit kladionica: Tko će uzeti trofej na US Openu?

Slijedi nam polufinale US Opena bez standardnih Đokovića, Federera i Nadala i prvi put od 2014. i našeg Marina Čilića imat ćemo novog pobjednika Grand Slam turnira

<p>Pred nama je sama završnica turnira iz Grand Slam serije, US Opena. U polufinalu nas čekaju dvoboji neke nove generacije tenisača, bez 'velike trojke' koje na završnici ovog turnira nema iz različitih razloga.</p><p>Federer je davno upoznao javnost sa svojom odlukom da će propustiti ovaj Grand Slam kao i ostatak sezone zbog operacije koljena na koju je primoran otići. Branitelj naslova <strong>Rafael Nadal</strong> odustao je zbog pandemije COVID-a 19, no ipak je objavio da će se pojaviti sljedeći tjedan na turniru u Rimu. Đoković je izletio u osmini finala prvom diskvalifikacijom u povijesti glavnog ždrijeba US Opena.</p><p>U prvom polufinalnom meču snage će odmjeriti Nijemac <strong>Alexander Zverev</strong> protiv<strong> Pabla Carrena Buste</strong>. Nijemac je u ovom meču favorit i tražit će svoje prvo finale preko igrača koji je bezobzirno prozvan zbog svojeg uspjeha. Iako favorit u ovom meču, Zverev zna da nema opuštanja i da će tko zna kad opet doći ovakva prilika.</p><p>U drugom meču polufinala zaigrat će treći nositelj <strong>Medvedev</strong> i drugi nositelj <strong>Thiem</strong> koji su u srijedu osigurali svoja mjesta laganim pobjedama 3-0 protiv Andreja Rubljova, odnosno Alexa de Minaura. Javnost tvrdi da će ovo biti puno 'tvrđi' meč nego gore navedeni, obojica su na vrhuncu fizičke spreme, iskustva im ne nedostaje i sve vodi k tome da će ovo bit meč 'za prste polizati'. </p><p>Koga kladionice vide kao favorita? Najmanji tečaj je na Medvedeva, 2. Iako su tečajevi na Thiema (2,5) i Zvereva (3) malo veći, dobrim poznavateljima kladionice jasno je da tu može svatko svakoga pobijediti. Na Carrena Bustu je koeficijent 10 te ga javnost i kladionice ne vide sa trofejem u ruci i tvrde da neće vidjeti ni finala.</p>