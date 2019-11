Medvedev preskače Davis Cup! A Karlović pokorava Houston

Daniil Medvedev preskače Davis Cup!

Potvrdio je to i sam izbornik ruske reprezentacije koja protiv Hrvatske igra u ponedjeljak, Šamil Tarpiščev. Rusija će sada u svom sastavu u singlovima imati opasnog Karena Hačanova i 23. tenisača svijeta Andreja Rubljeva, a pridružit će im se Evgenij Donskoj.

Medvedev je otpao zbog problema s umorom, a nije to ni čudno s obzirom na to da je mladi tenisač stigao do finala u čak šest natjecanja zaredom! Forma mu je onda brzo pala, a sada je izgubio čak četiri meča zaredom i odlučio da je vrijeme za - pauzu.

S američkog tla stiglo je još dobrih vijesti. Hrvatski teniski veteran, 40-godišnji Zagrepčanin Ivo Karlović, plasirao se u finale ATP Challengera u Houstonu te na taj način po 16. put u posljednjih 17 godina osigurao plasman među sto najboljih igrača svijeta na kraju sezone, što mu jamči izravan ulazak u glavni ždrijeb Australian Opena.

Karlović (ATP - 106.) je u subotnjem polufinalu nadigrao 25-godišnjeg Australca Chrisa O'Connella (ATP - 128.) sa 6-7 (5), 6-3, 6-4, a u nedjelju (19.30 sati) će se za naslov boriti protiv Amerikanca Marcosa Girona (ATP - 123.) koji je u polufinalu bio bolji od sunarodnjaka Mitchella Kruegera (ATP - 197.) sa 7-6 (4), 6-2.

Za "diva sa Šalate" ovo je 12. finale na ATP Challengerima, a do sada je osvojio sedam naslova. U nedjelju ima priliku postati prvi 40-godišnjak s naslovom pobjednika na ovoj razini turnira te poboljšati svoj rekord postavljen prošle godine u Calgaryju, gdje je sa 39 godina i sedam mjeseci postao najstarijim osvajačem naslova na jednom Challengeru.

U slučaju poraza u finalu Karlović će sezonu završiti kao 95. tenisač svijeta, dok bi u slučaju pobjede 2019. godinu završio na 85. mjestu pojedinačne ATP ljestvice.

A u finalu ATP Finalsa u Londonu gledat ćemo okršaj mladih snaga. Stefanosu Tsitsipasu koji je srušio Federera 6-3, 6-4 pridružio se Austrijanac Dominic Thiem koji je 7-5, 6-3 svladao svog konkurenta među talentima nove generacije, Nijemca Alexandera Zvereva.