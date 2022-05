Medvedgrad u brlogu dočekao svoju srebrnu Niku Klepac: Tulum je morao biti na razini!

Nakon dva dana kašnjenja zbog odgođenih letova, viceprvakinja Europe Nika Klepac napokon se vratila u Zagreb.

U njezinu klubu Medvedgradu strpljivo su čekali i pomicali vrijeme kako bi na pravi način dočekali svoju medaljašicu.

- Iznimno smo ponosni da smo u svojih 12 godina djelovanja s prvom generacijom upisanih članova došli do ovako velikog uspjeha. Zato je i tulum morao biti na razini - rekla je njezina trenerica Nives Ambruš.

Niki je EP u Manchesteru bilo prvo veliko seniorsko natjecanje i odmah je osvojila srebro.

- Ovo joj je prvo veliko seniorsko natjecanje, ali Nika je europska kadetska prvakinja iz 2016. europska juniorska prvakinja iz 2017. i svjetska juniorska doprvakinja iz 2018. Dobila je i nagradu Dražena Petrovića - ponosna je Nives Ambruš.

Sama je Nika odmah nakon medalje rekla da je uspjeh tim veći jer godinu dana nije nastupala. O čemu je riječ?

- Hrvatska ima strašno jaku reprezentaciju i teško je upasti. Pokušala je plasirati se na EP prije dvije godine, ali izgubila je od Doris Pole, onda je došla korona pa nije bilo natjecanja i ozlijedila se. Pukla joj je metatarzalna kost u stopalu, što je nama u taekwondou jedna od najgorih ozljeda. Nije bio prijelom s pomakom pa nije trebala operaciju, ali morala je mirovati. I onda je ove godine zapela, dizala formu, Doris Pole se ozlijedila je pa Nika upala u reprezentaciju i bez kvalifikacija i eto je na postolju!

Prva je to velika medalja i njezina kluba Medvedgrad.

- Osnovalo ga je nas nekoliko entuzijasta 2010. i ona je prva generacija naših boraca, upisala se početkom 2011. Imamo uspjehe u mlađim uzrastima. Treniramo u Novom Zagrebu, a jednu dvoranu imamo u atmoskom skloništu i zovemo je naš medvjeđi brlog - zaključila je Nives.

A Nika nam je nakon medalje rekla:

- Ma ovo je izvan svih očekivanja! Naravno da ideš na natjecanje po zlato, ali s obzirom na stanku i malo turnira i novu kategoriju do 73 kg, u kojoj sam prvi put ove godine i ovo mi je tek četvrti turnir... Dosad sam prije korone bila do 62 i do 67 kg.

Potom nam je i Nika prepričala trenutke dok se nije borila.

- Zbog ozljede sam sedam tjedana nosila longetu pa još malo bila na štakama i onda je došlo ljeto i morala sam raščistiti glavu. Nije mi bilo svejedno krenuti usred korone pa sam razmišljala što ako se opet ozlijedim, propustila sam puno, druge su cure napredovale, što ako se ne uspijem vratiti... Tako sam produljila stanku sve dok se opet ne zaželim treninga. Ukupno sam pauzirala sedam mjeseci.

Koliko je čestitki došlo?

- Uh, puno, na svim kanalima komunikacije dobila sam poruke, i od ljudi koje jako dugo nisam čula. Svi kažu da su gledali, pratili...

Taekwondo joj je jedini sport u životu.

- Otkad sam ušla u dvoranu, nisam ni pomišljala na neki drugi sport - naglašava studentica drugo godine psihologije na Hrvatskim studijima.

- Teško je, sad dolaze kolokviji i ispiti, a ja sam dva tjedna bila na pripremama i tjedan u Manchesteru. Profesori mi izlaze u susret i ekipa s faksa je tu, sad ću stisnuti...

