Megamomčad u Clippersima: James Harden stiže Zupcu!

James Harden (34) je košarkaš nevjerojatnih sposobnosti. Jedan od najboljih na svijetu koji može srušiti bilo koga, ali isto tako sklon destrukciji sebe i svoje momčadi. Zbog te ćudljive naravi vrlo vjerojatno nikada neće osvojiti prsten.

Nakon Oklahome, Houstona, Brooklyna i Philadelphije, Harden je u CV pridodao još jedan NBA klub. Bivši MVP NBA lige od danas je novi igrač Los Angeles Clippersa!

Sixersi će zauzvrat dobiti Marcusa Morrisa, Nicolu Batuma, KJ Martina, Roberta Covingtona i pickove, dok s Hardenom u 'grad anđela' odlaze PJ Tucker i srpski reprezentativac Filip Petrušev.

Clippersi su tako dobili veliku trojku sačinjenu od Kawhija Leonarda, Paula Georgea i Jamesa Hardena. Igrači su to sposobni srušiti bilo koju momčad i sigurno su im šanse za titulu bitno porasle, ali činjenica je da je klub našeg Ivice Zupca izgubio na širini. Uz to, Leonard i George su ozlijeđeni svaku treću utakmicu, a Harden u bilo kojem trenutku može odlučiti da mu se ne da više igrati. Kao što se, uostalom, dogodilo u Philadelphiji.

Nakon što je s klubom izgubio od Bostona u polufinalu istočne konferencije, svojeglavi Harden je zatražio 'trade' pozivajući se na klauzulu u ugovoru koja mu navodno daje pravo na to. No, sportski direktor Sixersa Morey odbio ga je pustiti jer Phila nije htjela ostati bez takvog igrača, ali to je zapravo bio trenutak u kojem su ostali bez njega.

Foto: Eric Hartline

Harden ga je nazvao lažljivcem pa krenuo u misiju miniranja. Propustio je pripreme i forsirao razmjenu, nikome se nije javljao, da bi se potom iznenada pojavio u kampu uoči prve utakmice sezone. Kao da se ništa nije dogodilo. Na prve dvije gostujuće utakmice nije putovao, a na prvoj domaćoj je u odijelu sjedio na klupi.

Clippersi su dobili fantastičnog igrača, ali isto čovjeka koji je isforsirao odlaske iz Houstona, Netsa pa sada i Phile. Pitanje je trenutka kada će se to dogoditi i u novom klubu ako mu ne budu išli niz dlaku.