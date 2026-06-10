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ATP 250

Mektić i Cabral uspješno startali turnir u njemačkom Stuttgartu

Piše HINA,
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Mektić i Cabral uspješno startali turnir u njemačkom Stuttgartu
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP

Mektić i Cabral dramatično su otvorili Stuttgart. Prvi nositelji prošli kroz tri tie-breaka i naposljetku izborili drugo kolo

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Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Portugalac Francisco Cabral uspješno su startali na travnatom ATP 250 turniru u Stuttgartu gdje su postavljeni za prve nositelje.

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U prvom kolu su Mektić i Cabral pobijedili Ekvadorca Diega Hidalga i Amerikanca Patrika Trhaca sa 7-6(4), 4-6, 7-6(6). Mektić će, dakle, ovaj turnir odraditi s Cabralom, a ne svojim standardnim partnerom, Amerikancem Krajicekom.

Nakon što nije bilo niti jednog break gema prvi je set odlučen u tie-breaku kojeg je hrvatsko-portugalska kombinacija dobila sa 7-4. U drugom setu su serveri također čvrsto držali svoje gemove do 4-4 kada je uslijedio jedini break u meču, a on je omogućio Hidalgu i Trhacu odlazak u treći set.

TENNIS - Internazionali di Tennis - Internazionali BNL d'Italia
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport/IP

U tie-breaku odlučujućeg trećeg seta Mektić i Cabral su zaostajali 3-4, ali su tada napravili niz od šest poena. Poveli su 9-4 i time riješili sve dvojbe ovog susreta.

U drugom kolu hrvatski i portugalski tenisač čekaju pobjednika meča u kojem Francuzi Reymond i Sanchez igraju protiv Nijemaca Altmaiera i Jebensa.

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