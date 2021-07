Povijesni dan za hrvatski tenis, povijesni dan za hrvatski sport! Ono čemu smo se svi potajno nadali, danas je postalo stvarnost. U petak ujutro cijela Hrvatska bit će na nogama jer gledat ćemo hrvatski finale. Marin Čilić i Ivan Dodig protiv Mate Pavića i Nikole Mektića za olimpijsko zlato, kako je to samo lijepo čuti. Naši tenisači opet su nas učinili ponosnima!

Prvo je kumska veza opet funkcionirala fantastično i s terena pomela Novozelanđane Venusa i Daniella (6-2, 6-2). Oči cijele Hrvatske bile su uprte u Ariake Tennis Park, čekali smo Nikolu Mektića i Matu Pavića, povijesno hrvatsko tenisko zlato i srebro. To se i dogodilo! Sjajni Mektić i Pavić pobijedili su u polufinalu Amerikance Tennysa Sandgrena i Austina Krajičeka (6-4, 6-4) i izborili veliki ogled s kumovima iz Međugorja.

Bez ikakvog ustručavanja možemo glasno uzviknuti da smo postali tako moćna teniska sila! Jer ono što naši tenisači rade u Tokiju... Pišu povijest hrvatskog i svjetskog tenisa. Samo dvaput u povijesti su u finalu Olimpijskih igara igrali tenisači iz iste države u muškim parovima. Amerikanci 1904. godine, Britanci 1908. godine, a sada su im se nakon 113 godina priključili i Hrvati!

Nikola i Mate su sa statusom velikog favorita ušli u polufinale protiv Krajičeka i Sandgrena, a to su opravdali već na početku meča. Američki par iznenađujuće se probio do polufinala, no vidjelo se da su Hrvati klasa iznad.

Bez izgubljenog poena osvojili su svoj gem pa nanjušili slabost američkog para. Žestoko su pritisnuli na servis Krajičeka i konačno iskoristili treću break loptu.

Rani break dao im je krila, imali su još dvije break lopte, nisu iskoristili, ali su na svojem servis gemu iskoristili drugu set loptu.

Američki par iznenađujuće se probio do polufinala, no vidjelo se da su Hrvati klasa iznad. Tako je bilo i u drugom setu.

Nastavili su sa žestokim pritiskom pa odmah u prvom gemu imali break loptu, no nisu je iskoristili. Ali jesu onu drugu u trećem gemu. Mirno su držali servis do kraja meča, a onda je Pavić iskoristio drugu meč loptu i zakucao za povijesno hrvatsko finale.

- Dvije medalje. Ne jedna medalja, nego dvije - viknuo je u kamere oduševljeni Mate.

Mekta i Pavić su kao favoriti stigli u Tokio, jako veliki favoriti nakon osvajanja Wimbledona. Bez obzira na sjaj medalje i ishod finala, vjerujemo kako im je ovo najdraži uspjeh u karijeri.

I naši dečki priželjkivali su hrvatsko finale. Neka se zabave u finalu i uživaju u ovome jedinstvenom trenutku pa tko pobijedi, pobijedi. To je manje važno. Najbitnije je da je zlato i srebro samo naše!

Ovo nam je peta teniska medalja u povijesti Olimpijskih igara u tenisu, a posljednju smo osvojili 2004. godine u Ateni kada su Mario Ančić i Ivan Ljubičić došli do bronce u parovima. Prve medalje stigle su 12 godina ranije u Barceloni. Tada nas je predvodio Goran Ivanišević, prvo do bronce u singlu, a onda i do bronce u parovima s Goranom Prpićem.

Dodig, Čilić, Pavić i Mektić tako su nam donijeli petu medalju u Tokiju, treću zlatnu i prvu srebrnu. Matea Jelić prva je probila led i u taekwondou okitila se najsjajnijim odličjem, Toni Kanaet osvojio je broncu, a u jutarnjim satima braća Sinković još jednom su pokorila konkurenciju i osvojila zlato u dvojcu bez kormilara. Svi oni su i došli u Ariake Tennis Park i bodrili naše tenisače zajedno s Dodigom i Čilićem.

Kakve samo sportaše imamo, cijela Hrvatska danas je ponosna do neba i nazad. Tako mali, a tako prkosni i moćni!