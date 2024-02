Melnjak: Nije realno da Hajduk nakon toliko čekanja osvoji naslov s 20 bodova prednosti

Kad već ne može pomoći Hajduku na terenu, Dario Melnjak (31) je tu da pomogne klubu van terena, da oslobodi suigrače obaveza i zamijeni ih u protokolarnim aktivnostima. Tako se pojavio u srijedu navečer na svečanosti proglašenja Sportskog imena Dalmacije, u kojoj je Hajduk po izboru sportskih novinara i navijača proglašen najboljom momčadi u prošloj godini.

- Složio bih se s predsjednikom Jakobušićem, vaterpolisti Jadrana su zaslužili nagradu možda i malo više od nas, tako da nam je nagrada dodatni motiv da ove godine zapnemo još jače i da se opet vidimo i dogodine na ovoj istoj pozornici - kazao je Melnjak, koji je svjestan da Hajduk nije dobro startao u nastavak sezone:

- Mislim da smo svi očekivali više. Kao da nas ta euforija nakon dugog niza godina čekanja malo i blokira. To je moje viđenje, sa strane, pošto sam u procesu rehabilitacije i nisam na terenu. Ali mislim da je reakcija momčadi nakon poraza od Rijeke u Osijeku bila dobra, da smo stvarno spremni, pogotovo kad se ovih nekoliko novih igrača uigra. Već u nedjelju imamo priliku pobjedom učiniti da se prva dva kola zaborave.

- I naši konkurenti su mogli lošije krenuti u prve dvije utakmice, u drugim poluvremenima su preokrenuli utakmice... Po meni je sve to još tu negdje, nismo ništa izgubili. Veseli me kad uđem u svlačionicu vidjeti koliko su momci zapravo jaki skupa, koliko jedva čekaju nedjelju da bi pokazali svoje pravo lice.

Otkad je Dario u Hajduku momčad je rasla. Bilo i težih situacija, ali kad se uzme u obzir kako je momčad posložena i koja je razina očekivanja, bod iz dva derbija na startu je jako loš učinak.

- Ambicije su svake sezone bile visoke, ali klub je rastao, svake sezone smo bili bolji i bolji... U ovoj se sezoni sve nekako poklopilo, i igrački kadar, i ambicije kluba..., zato nas je možda i pogodilo ovo što se dogodilo u prva dva kola. Ali klub mi se čini puno zrelijim nego kad sam došao, i mislim da smo i dalje na pravom putu - kaže Melnjak, koji je sve ranije krizne situacije pomagao riješiti na terenu, sad je na tribini, u poziciji navijača...

- Sada je drugačije, trudim se sa suigračima popričati, poslati im uoči utakmice neku motivacijsku poruku ili nakon utakmica, ako nije dobro, poruku ohrabrenja. Nije lako, volio bih pomoći, ali s druge strane pokušavam razumjeti, kako ove s kojima gledam s tribina, tako i njih na terenu, i tu naći neku sredinu.

Dario je bio jedna od ključnih figura Hajduka u dva pohoda na Kup, dobio je i nadimak "Rabuzin", stoga se pitanje vraća li se ove godine barem za finalnu utakmicu nameće samo od sebe.

- Prije nego li sam došao u Hajduk imao sam neke druge želje, a kad sam došao u Hajduk i kad smo osvojili prvi Kup, shvatio sam da je ovo pravo mjesto gdje trebam i želim biti. Nema boljeg osjećaja i bolje nagrade od toga da možeš razveseliti toliku masu navijača. Što se tiče povratka na teren, daleko je to, volio bih najviše na svijetu. Da me ne čuju ovi moji s kojima radim na rehabilitaciji, teoretski je moguće da se vratim do kraja sezone jer je do sada sve išlo bez prepreka. Ako se ovako nastavi moguće je, ali idemo dan po dan... Za sada je dobro, u naredna dva-tri tjedna trebao bih pomalo trčati, nadam se da će sve ići kao i do sada. Prvih par dana bilo je teško, ali svaki tjedan su nove vježbe, svaki tjedan je teže, ali je i zanimljivije, i bliže krajnjem cilju, onome što jako želim.

- Kad sam se tek ozlijedio pobjeđivali smo sve redom pa sam bio jako miran i uživao sam. Tek sad sam počeo ulaziti u svlačionicu, i vidim da su bez obzira na nešto lošije rezultate momci stvarno jaki zajedno, i to me čini mirnijim. Volio bih pomoći, ali moja uloga je sada davanje podrške, motivacijskom porukom ili čestitkom nakon utakmice. Jako su ozbiljni i ja im vjerujem i zato sam i miran.

Iako je Hajduk malo posrnuo na startu proljetnog dijela sezone, Dario vjeruje da ništa nije izgubljeno.

- Liga je dosta izjednačena, svih deset klubova mogu uzeti bodove jedni drugima, zanimljivo je i moj je osjećaj da će se do kraja lomiti koplja. Mislim da smo mi svake godine zreliji jer nas nosi ova energija s tribina. Ponekad razočaramo, ali kad se pobjeđuje, osjećaj je prekrasan. Imamo još puno utakmica, odlična smo momčad ove sezone i ja sam optimističan.

Hajduku jako nedostaje lijevi bočni, a nedostajat će i protiv Slaven Belupa.

- Lijepo je čuti da nedostajem, ali imamo mi jaku momčad i bez mene. Ovo je prilika za nekoga novoga, koji će je iskoristiti i na sljedećoj utakmici. Što se tiče Slavena, živi bili pa vidjeli, ja sam pozitivan. Dugo se čeka na trofej, nije ga lako osvojiti, pogotovo nije realno da ga nakon toliko čekanja osvojimo s 20 bodova razlike.