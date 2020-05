Melo i Balotelli: Chiellini, ti si ogorčena i neiskrena kukavica

Talijanski nogomet potresla je svađa nastala nakon što je slavni branič Giorgio Chiellini otkrio neke detalje iz autobiografije 'Ja, Giorgio'.

U intervjuu za La Repubblicu otkrio je tko ga je najviše razočarao o karijeri - Mario Balotelli i Felipe Melo:

- Balotelli je negativna osoba koja ne poštuje momčad. Tijekom utakmice s Brazilom na Kupu Konfederacija 2013. godine uopće nije sudjelovao u momčadskoj igri, zaslužio je šamarčinu. Ljudi misle da je bio u pet najboljih napadača, ali za mene nije bio ni u 20 - rekao je Chiellini, a onda iznenadio izjavom kako ima netko puno gori:

'Melo je gori od najgoreg'

Ipak, ima netko gori od njega, a to je Felipe Melo. On je gori od najgoreg. S njim je sve uvijek bilo na rubu tučnjave, rekao sam ljudima u klubu da je on trula jabuka.

Taj dvojac naravno nije bio oduševljen onime što su čuli, a tvrde kako je Chiellini zapravo - dvoličan. To im nikad nije rekao osobno:

- Za razliku od tebe, koji si kapetan i navodno vođa momčadi, trebao knjigu da bi se obračunao sa suigračima i rekao im ono što stvarno misliš o njima, ja barem imam toliko iskrenosti i hrabrosti da nešto tako kažem licem u lice. Od 2013. do danas imao si nebrojene prilike da napraviš isto i ponašaš se kao muškarac. Umjesto toga, ti si, 'kapetane', odabrao ovakav način. Tko zna što misliš o svojim aktualnim suigračima; govoriš li im to u lice, ili će to saznati za par godina u tvojoj autobiografiji. Nikada nisam radio ono za što me 'kapetan' optužuje, a to je da sam pokazao nepoštovanje prema dresu Italije. Ovo što radiš nije djelo muškarca ni prvaka - ošto mu je poručio Balotelli, a Melo ga također nije štedio:

'Zašto me nije izazvao?'

- Prije svega, bilo bi zanimljivo vidjeti na osnovu kojih događaja mene ocjenjuje kao što je to napravio, ali u svakom slučaju, nemam problema odgovoriti tom braniču. Dok sam bio u Juventusu nikada nisam pokazao nepoštovanje prema bilo kome, suigračima, trenerima ili klubu. Kaže da ja sa mnom sve uvijek bilo na rubu tučnjave. Što me onda nije udario ili izazvao da se potučemo? Daleko je lakše pljuvati osobu koja ti se ne sviđa u knjizi, nego kada si s njom licem u lice. Ne znam zašto je taj branič tako ljut na mene - rekao je Melo pa krenuo provocirati Chiellinija:

- Možda jer sam ga s Galatasarayem pobijedio u Ligi prvaka? Ili jer sam s Brazilom pobijedio njegovu Italiju na Kupu konfederacija? Ili je možda ljut zato što je za Italiju odigrao preko 100 utakmica bez da je osvojio išta? Imao bih i ja štošta za reći o njemu, ali ću se zaustaviti, jer za razliku od tog braniča, ja znam staro nogometno pravilo: Što se dogodi u svlačionici, ostaje u svlačionici.