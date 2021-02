Hrvatsku, ali i svjetsku rukometnu javnost šokirala je smrt legendarnog Zlatka Saračevića koji je preminuo u nedjelju nakon pobjede svoje Podravke nad Lokomotivom.

A on nije jedini trener koji je umro nakon uspjeha svojeg kluba. Prije njega, nažalost, to se dogodilo i legendarnom škotskom treneru Johnu 'Jocku' Steinu 10. rujna 1985. On je naime tada vodio škotsku reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1986. u Meksiku.

U kvalifikacijskoj grupi za Mundijal našli su se u grupi sa Španjolskom, Walesom i Islandom. 'Furija' je, očekivano, bila prva u grupi, a za drugo mjesto, koje je vodilo u doigravanje, Škotska je u zadnjem kolu trebala barem remi protiv Walesa u gostima.

No, utakmica nije dobro krenula za njih. Wales je poveo ranim golom Marka Hughesa, inače aktualnog menadžera Southamptona, a Škotska je izjednačila golom Davieja Coopera iz penala tek devet minuta do kraja utakmice. Stein, koji je imao problema sa zdravljem i bio pod velikim pritiskom škotskih medija, krivo je procijenio jedan sudački zvižduk. Naime, bilo je još dvije minute do kraja utakmice te je sudac svirao neki faul, a škotski je trener mislio kako se radi o posljednjem sučevom zvižduku te je krenuo pružiti ruku svojem kolegi na protivničkoj strani Mikeu Englandu kada se srušio na koljena, a potom i na pod te preminuo u 63. godini života.

Steina su odnijeli u svlačionicu, a njegova je momčad izdržala do kraja i plasirala se na Mundijal. Ne znajući ozbiljnost situacije, Škoti su slavili zajedno s 12 tisuća navijača prije nego što je njegov asistent, legendarni sir Alex Ferguson došao i rekao im da je Stein imao srčani udar.

John 'Jock' Stein se rodio 5. listopada 1922. i odrastao u tada rudarskom mjestu Burnbank u škotskom gradu Hamiltonu. Nadajući se da će pobjeći od surove realnosti života u takvom mjestu, kao i mnogi dječaci njegovih godina, sanjao je nogometnu karijeru.

Prvu priliku dobio je Albion Roverima te je potpisao prvi ugovor 1942. godine. Radeći u rudniku, kao poseban doprinos, bio je oslobođen službe u Drugom svjetskom ratu i u međuvremenu je mogao nastaviti svoju nogometnu karijeru.

.Nakon osam godina u klubu odigrao je jednu sezonu za velški Llanelli Town prije nego što je prešao u klub za koji je postao sinonim - Celtic.

U sezoni 1953./1954. Stein je vodio momčad do osvajanja prvenstva i kupa što je Celticu bila prva ligaška titula od 1938. i prva dupla kruna od 1915. Nažalost, karijeru je morao prekinuti zbog ozbiljne ozljede zgloba u siječnju 1957.

Stein je jednostavno obožavao nogomet pa je i ostao u njemu. Celtic mu je dao priliku da vodi njihovu rezervnu momčad prije nego što je postao glavni trener Dunfermline Athletica 1960., a već sljedeće godine je u finalu Škotskog kupa srušio 'svoj' Celtic i donio svojem klubu prvu titulu u Kupu u povijesti kluba.

Nakon četiri uspješne godine u klubu jednu je sezonu vodio Hibernian što se u konačnici pokazala kao samo usputna stanica prije preuzimanja Celtica.

U Steinovoj eri Celtic je imao najuspješniji period u svojoj povijesti osvojivši deset ligaških titula, osam Kupova, šest liga Kupova i najpoznatiju pobjedu od svih - nad Interom Milanom u finalu Europskog kupa (preteča današnje Lige prvaka) 1967.

Jednom je morao doći i kraj njegove vladavine, a to se dogodilo 1978. nakon čega je proveo u Leeds Unitedu kratak period prije nego što je preuzeo 'kormilo' škotske reprezentacije koju je vodio na Svjetskom prvenstvu 1982. gdje su ispali u grupnoj fazi zbog lošije gol-razlike od SSSR-a.

Škotska je, kao što smo i već napisali, izborila i sljedeći Mundijal, koji Stein ipak nije doživio...