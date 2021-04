Nizozemska TV voditeljica Katrin Kerkhofs je nekoliko godina u braku sa zvijezdom Napolija Driesom Mertensom, a nedavno je dospjela u žižu javnosti nakon što je, između ostalog, otkrila zašto je odlučila smanjiti grudi.

Kako sama tvrdi, na takav čin se odlučila nakon što su joj se u srednjoj školi svi smijali iza leđa.

- Nevjerojatno slobodno se osjećam jer me riječi 'velike grudi' više ne dodiruju. Nikad neću zaboraviti kada su se te dvije riječi u školi počele vezati uz mene. Pukom slučajnošću, zvanom genetika, tijekom jednih ljetnih praznika sam dobila velike grudi i moj prvi dan u 3. razredu srednje škole nije mogao proći neopaženo. Smijali su mi se iza leđa, osjećala sam se užasno, kao da mi se cijeli svijet raspada (vjerujte, ne raspada se!). To je samo dio odrastanja i svi to moraju proći - podijelila je Katrin svoju priču na Instagramu i rekla da je tada imala veliku podršku svoje majke.

Grudi je smanjila prije četiri godine.

- U javnosti se pokušavam ponašati kao dama, ali u krevetu sam ekscentrična. Smatram da ako imaš samopouzdanja u seksualnom životu, onda su ti sve ostale stvari u životu također dobre. Volim to raditi na neobičnim mjestima, kao što su vlakovi ili kupaonica - otkrila je u jednom intervjuu.