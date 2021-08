Slaven Belupo dugo je bio najdraži Hajdukov gost zbog toga što bi se Koprivničanci davno prije dolaska na Poljud u pravilu opraštali od bodova. No nakon što je treniranje Hajduka preuzeo njihov Željko Kopić, Slaven je pobjedom 1-0 u veljači 2018. prekinuo tu neugodnu tradiciju i od tada je u međusobnim ogledima s Hajdukom upisao čak šest remija i dvije pobjede. Do svih tih pozitivnih rezultata stigli su Koprivničanci praktično na isti način, čvrstom obranom bez previše rizika, i prijetnjama iz kontra napada i prekida. I to u pravilu preko Hajdukove "crne mačke" Ivana Krstanovića, koji im je zabio čak šest golova u osam međusobnih ogleda.