Messi dobio trećeg sina, Ciru: Leo neće igrati protiv Malage

Barcelona će bez Lea Messija igrati u subotu protiv Malage. Klub je objavio da je u posljednji tren došlo do promjene i da Messi neće putovati s momčadi zbog "osobnih razloga", a njegovo će mjesto zauzeti Yerry Mina.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place