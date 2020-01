Messi, gdje si? Ronaldo zabio hat-trick u čak 10 natjecanja!

Cristiano Ronaldo je svjetska nogometna klasa, karizmatična javna osoba, tvornica novca, marketinška 'zlatna koka', genijalni golgeter, sumanuto vrijedni sportaš i atleta koji bi u 2020. mogao srušiti pet svjetskih nogometnih rekorda.

Jedan je pao u ponedjeljak: Portugalac je postao prvi nogometaš koji je zabio hat-trick u deset različitih natjecanja: Ligi prvaka, na Svjetskom prvenstvu, u Serie A, Premiershipu, Primeri, Kupu kralja, na klupskom SP, kvalifikacijama za SP, kvalifikacijama za Euro i u Ligi nacija.

Ronaldo je za Juventus Cagliariju dao tri gola i namjestio četvrti u 4-0 pobjedi i to mu je bio prvi talijanski hat-trick. Ukupno ih ima 56, a od 2008. do danas naslagao je 36 hat-trickova, a to su: dva više od čarobnjaka Lea Messija.

Cristiano će 5. veljače napuniti 35 godina, a ovo su ostali rekordi koje bi vrlo lako mogao srušiti u 2020.

za Portugal je dao 99 golova, Iranac Ali Daei zabio ih je 109, ali on više ne igra, a Ronalda ovog ljeta čeka Europsko prvenstvo

zabio ih je 109, ali on više ne igra, a Ronalda ovog ljeta čeka Europsko prvenstvo ako bude prvi strijelac Serie A (trenutačno je 6 golova iza Immobilea ) postat će prvi u povijesti koji je bio naj-golgeter i u Premiershipu, i u Primeri i u Serie A

) postat će prvi u povijesti koji je bio naj-golgeter i u Premiershipu, i u Primeri i u Serie A ako sa Juventusom osvoji Ligu prvaka (a zato su ga, budimo realni, i doveli) izjednačit će se sa još jednom Realovom legendom, Franciscom Gentom , sa šest Liga prvaka

, sa šest Liga prvaka ako zabije barem jedan hat-trick više od Messija u Ligi prvaka onda će ga preskočiti i u tom poretku. Zasad su izjednačeni na vrhu, svaki sa po osam hat-trickova u Ligi prvaka

Lako moguće da mu ne uspije srušiti nijedan od ta četiri rekorda, ali sama činjenica da je nadomak takvog dosega je nevjerojatna. Čovjek je 'frik'. Lagano nogometno čudo.

