Messi: Govorili su za mene da sam ku*vin sin, bio sam tužan

Debakl na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i Leo Messi bio je gotov. Gotovo svi argentinski mediji napali su ga zbog još jednog neuspjeha Gaučosa za koji je, prema njima, upravo on kriv. Ništa nije valjalo tih dana, Jorge Sampaoli potpuno se izgubio u svom tom ludilu, a Messi je bio kritiziran kao nikada prije. Teškom mukom su prošli u osminu finala, ali bolje se nije moglo. Tamo su naišli na kasnije svjetske prvake Francuze i njihov san je naglo završio.

Argentinski čarobnjak, koji je uvijek imao neko rješenje, ovaj put je potonuo s ostatkom momčadi. Nije ih ni on mogao spasiti, a nakon Mundijala se potpuno povukao u osamu i riječ reprezentacija je oko njega bila zabranjena tema. Nakon skoro pola godine, Leo je opet zaigrao za Argentinu.

- Postalo je sasvim normalno da ljudi pričaju svakakve stvari o meni. Po njima sam ja kriv i kada me nema. Toliko laži je izrečeno o meni, to me toliko živcira jer ostali ljudi vjeruju u to. Istina je da sam imao pubalgiju (ozljeda prepona) u prosincu i jako sam malo trenirao, nisam uopće igrao sve utakmice. Osjećam se bolje, ali i dalje me boli - rekao je Messi u velikom intervjuu za Radio 94.7 Club Octubre koji je zbog ozljede prepona propustio utakmicu protiv Maroka.

- Da se nismo plasirali na Svjetsko prvenstvo, to bi bila jedna od najvećih blamaža naše reprezentacije. Pričali smo kako da se poboljšamo. Obitelj i prijatelji su ti koji pate zbog svih tih laži koje se govore o meni. Govore za mene da sam ku*vin sin.

Argentina je na Mundijalu ispala u osmini finala, a u zemlji je doslovno ispao kaos zbog tog neuspjeha. Glavni optuženi bio je Messi na čijim leđima je bio ogroman teret.

- Razmišljao sam da se zaključam, da budem jedino sa svojom obitelji u zaboravim na to sve. Htio sam se izolirati od svega toga, pobjeći od reprezentacije.

- Želim osvojiti nešto s Argentinom, obitelji i prijatelji su me rekli da se ne vratim, da se umirovim. Pa i sin me stalno ispituje zašto me toliko ubijaju u Argentini - kaže Leo koji se nakon SP-a povukao iz reprezentacije, no to je trajalo kratko, bez najdražeg dresa ipak nije mogao unatoč savjetima najbližih da se umirovi.

- Otišao sam na odmor nakon Svjetskog prvenstva i nisam ni s kim pričao iz reprezentacije sve dok Scaloni nije imenovan novim izbornikom. On me zvao nekoliko puta, pričao mi o novom projektu i nagovarao me da se vratim u reprezentaciju. Nikad se ne bi vratio da me nisu zvali natrag - zaključila je legenda Barcelone.

Omaleni Argentinac je protiv Venezuele odigrao prvu utakmicu za repku nakon Mundijala, no bio je to neuspješan povratak. Njegova momčad izgubila je 3-1 u Madridu, a Leo je opet pognute glave napustio teren. Ubrzo je i napustio reprezentaciju te otišao u Barcelonu, a Gaučosi su svoj put nastavili u Marakešu gdje su igrali protiv Maroka prijateljsku utakmicu.

Leo je s Argentinom igrao tri finala, no nijednom nije uspio podići trofej. Izgubili su od Njemačke u finalu Svjetskog prvenstva, te dva puta od Čilea u finalu Copa Americe.