Messi, Hazard, Bale? Protiv Mosesa mi je bilo jednako teško

Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Hazard... Svatko, jasno, ima svoju listu najboljih nogometaša na svijetu, ali ovih će se pet manje-više naći na gotovo svačijoj.

Međutim, nijedan od njih, doduše, oni protiv kojih je igrao, nije napravio toliko problema na terenu Lukeu Shawu kao - Victor Moses (29). Lijevi bek Manchester Uniteda dobio je pitanje o najtežem igraču kojeg je čuvao, a to je bio upravo Nigerijac.

- Ljudi uvijek misle da se šalim kad to pričam, ali jedna od mojih najtežih utakmica bila je protiv Victora Mosesa kad sam kao 17-godišnjak igrao u Southamptonu - prisjetio se Englez.

"I've played against the likes of Gareth Bale, Messi and Hazard, and they were all so good, but I always remember Victor Moses as a really tough opponent as well." 😳