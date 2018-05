'Messi i ja? Razlike nema, i on i ja finale LP-a pratimo na TV-u'

Kad je došao u Los Angeles, poručio je: "Zlatan vam je došao... nema na čemu!"

A njegove izjave da nije kralj nego Bog, da će ostati u PSG-u ako na mjesto Eiffelovog tornja stave njegovu statuu i slične ušle su u antologiju.

No, brzo je Ibra i Amerikancima pokazao kakav je show došao u grad. Ne samo na terenu, gdje je u debiju zabio spektakularan gol s 40 metara (ima tri gola u šest nastupa), nego i za mikrofonima.

Tako je ovih dana u jednom intervjuu na pitanje koja je to razlika između njega i Lionela Messija, rekao:

"Zapravo ne postoji razlika. Obojica ćemo gledati finale Lige prvaka preko TV-a!"

Journalist: "What's the difference between you and Messi?"



Zlatan: "Actually, there's no difference. We'll both watch the Champions League final on TV." pic.twitter.com/LJAoWw7wFj