'Messi i Ronaldo nisu bolji od mene, a ja jesam od Neymara'

Sjećate li se Edilsona? Ako i ne, nije za zamjeriti jer osim 30-ak utakmica u Europi za Benficu, više na Starom kontinentu nije ni igrao.

Prošao je klubova i klubova, ali u malo njih ostavio značajniji trag. Međutim, zato je bio član one čuvene brazilske generacije koja je 2002. godine postala svjetski prvak nakon što godinama nije dobivao poziv. Za Brazil je odigrao 21 utakmicu i zabio šest golova.

Tada su Brazil vukli Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, a danas je Neymar taj o kojem sve ovisi. I baš se Neymara dotaknuo u jednom razgovoru za TV Bandeirantres.

Former Brazil forward Edilson thinks he was better than Ronaldo, Messi and Neymar 😳 pic.twitter.com/tDa6R1NBdv