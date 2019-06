Messi ili Neuer? Nijemac je 'hladno' predriblao Bjelorusa

Manuel Neuer oduvijek je bio poznat kao leteći golman. Čovjek kojeg ima svugdje po terenu, pravi primjer modernog golmana koji može igrati skoro pa sve pozicije.

Njegovi driblinzi na utakmicama su učestali, a opet je podsjetio na svoje sjajne vještine i oduševio sve u utakmici između Njemačke i Bjelorusije (2-0). Domaćini su gurnuli svog napadača u izglednu priliku, a lopta je završila kod korner zastavice. Ne bi to bio Neuer da nije otrčao za njim i napao ga. Brzo mu je i uzeo loptu, a onda ga sjajnim driblinzima bacio na pod i predao loptu dalje svome suigraču.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video pogledajte OVDJE.

Obično kada golmani izvode ovakve trikove i pokušavaju predriblati nekoga, treneri se deru na njih, ali tako nije i s Neuerom. Poznat je kao golman s jako dobrom tehnikom, štoviše, njegov izbornik može biti siguran da on neće izgubiti loptu.

Takvi golmani su rijetkost u današnjem nogometnom svijetu, a Nijemac je prikaz golmana kakav bi trebao biti u budućnosti. On bez straha otrči i do centra, a kada njega momčad ima loptu, često ga možemo vidjeti na rubu šesnaesterca. Zašto? Pa odgovor je jednostavan. On je Manuel Neuer.