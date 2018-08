Messi je ovim potezom naslutio kraj karijere u dresu Argentine

Lionel Messi je, u dogovoru s privremenim izbornikom Argentine, Lionelom Scalonijem, odlučio da do kraja ove godine neće igrati za argentinsku nacionalnu vrstu, prenosi Tntsportsla riječi novinara Hernana Castilla.

Nakon loše igre na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Messi se navodno htio oprostiti, ali zbog poštovanja prema Claudiu Tapiji, predsjedniku Argentinskog nogometnog saveza, promijenio je odluku. Sa Scalonijem se dogovorio da ove godine neće igrati za Argentinu.

Lionel Messi will not play for Argentina again this season and will be absent from the team until further notice.



Probably a good decision. pic.twitter.com/Hsc7uMJbbj