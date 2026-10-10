VIDEOSAŽETAK S OPUS ARENE
MESSI, JESI TO TI? Pogledajte spektakularne golove Istre u preokretu protiv Osijeka 3-1
OSIJEK - ISTRA 1-3 "Zeleno-žuti" su pred 6012 gledatelja srušili "bijelo-plave" preokretom. Nakon što je Šimun Mikolčić u drugoj minuti zabio iz slobodnjaka, do poluvremena su gosti iz Pule izjednačili fenomenalnim volejem Antonija Maurića s 20 metara, a u nastavku su pogađali Nik Škafar-Žužić i Dukan Ahmeti, koji je prije gola nanizao petoricu domaćih igrača u stilu Lea Messija.
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