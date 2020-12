Nogometaši Eibara priredili su iznenađenje odigravši u susretu 16. kola španjolskog prvenstva na Camp Nou 1-1 protiv Barcelone koja je igrala bez Lionela Messija.

Messi je propustio zadnju utakmicu Barcelone ove godine nakon što mu je klub dopustio da produlji odmor u Argentini.

Kako pišu španjolski mediji, Argentinac je u Rosariju gdje ljetuje s obitelji. Messi je počeo 17 od 20 Barceloninih utakmica ove sezone u svim natjecanjima i s deset pogodaka vodeći je strijelac u momčadi.

Bez njega, Katalonci nisu uspjeli slomiti jednog od davljenika odigravši skromnih 1-1.

Barca je mogla do prednosti već u osmoj minuti, no Martin Braithwaite je promašio kazneni udarac pucajući pored gola. Braithwaite je u 25. minuti zatresao suparničku mrežu, no njegov je pogodak poništen zbog zaleđa nakon video pregleda.

Domaćin je u prvom poluvremenu uputio svega četiri udarca, od kojih samo jedan u okvir gola, što je najmanje u prvom poluvremenu na Camp Nouu ove sezone u svim natjecanjima.

Gosti su poveli u 58. minuti preko Kikea, a izjednačio je Ousmane Dembele u 67. minuti. U preostalom vremenu Barca je jurila pobjedu, ali nije uspjela zabiti i drugi gol.

U prvom susretu ovoga kola Sevilla je pobijedila Villarreal sa 2-0 probivši se na četvrto mjesto Primere.

Najbolji igrač utakmice bio je Lucas Ocampos koji je u osmoj minuti realizirao jedanaesterac, a potom u 53. minuti asistirao Youssefu En-Nesyrijua za 2-0.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić igrao je za Sevillu do 76. minute.

Sevilla je ovom pobjedom skočila na četvrto mjesto sa 26 bodova koliko ima Villarreal na petoj, ali i Real Sociedad na trećoj poziciji.

Na vrhu su Atletico i Real Madrid sa po 32 boda, a Barca je na skromnom šestom mjestu sa 25 bodova.

Na engleskim, pak, travnjacima nogometaši Manchester Uniteda svladali su na svom Old Traffordu Wolverhampton s 1-0 (0-0) pogotkom u trećoj minuti sučevog dodatka i tako su došli na drugo mjesto engleske Premier lige i dva boda zaostatka za vodećim Liverpoolom.

Obrana Wolverhamptona je 93 minute bile neprobojna, a onda je Marcus Rashford, uz veliku pomoć nesretnog braniča gostiju Romaina Saissa od kojeg se lopta odbila i prevarila vratara Patricija, uspio postići pogodak vrijedan velika tri boda.

Nogometaši Leeds Uniteda s uvjerljivih su 5-0 slavili na gostovanju kod West Bromwich Albiona u 16. kolu engleskog prvenstva, dok je Arsenal s minimalnih 1-0 slavio kod Brightona i tako došao do druge uzastopne pobjede.

Nasljednik Slavena Bilića na klupi WBA Sam Allardyce, čija je momčad prije dva dana otela Liverpoolu bod na Anfieldu, nije se dobro proveo u sudaru s Leedsom na domaćem terenu. Izabranici Marcela Bielse protutnjali su Hawthornsom i slavili sa 5-0.

Već prvi pogodak je upućivao na moguću katastrofu, kad je u 9. minuti Romaine Sawyers išao vraćati loptu prema vrataru Johnstoneu bez da je prvo pogledao njegovu poziciju i sa više od 20 metara poslao loptu u vlastitu mrežu. Od 31. do 40. minute gosti su triput zatresli mrežu domaće momčadi, a strijelci su bili Alioski (31), Harrison (36) i Rodrigo (40) uz pomoć O'Sheae od kojeg se lopta odbila i promijenila putanju. Za 'petardu' Leedsa pogodio je Raphinha u 72. minuti.

Za drugu uzastopnu pobjedu Arsenala zaslužan je Alexandre Lacazette koji je u 66. minuti postigao jedini pogodak na utakmici u Brightonu. 'Topnici' su zadnji i jedini put u ovoj sezoni spojili dvije pobjede na početku, kad su u prva dva kola svladali Fulham i West Ham.

Southampton i West Ham su odigrali miroljubivih 0-0, a Burnley je osvojio važna tri boda protiv 'davljenika' Sheffield Uniteda. Za minimalnih 1-0 strijelac je bio Mee u 32. minuti.

Vodeći Liverpool ima 32 boda, tri više od Leicestera i Evertona, s time da "lisice" imaju utakmicu više.

Southampton je na devetom mjestu sa 26 bodova, koliko ima i skupina momčadi koje se protežu do petog mjesta. West Ham je deseti sa 23 boda, koliko ima i Leeds na 11. poziciji. Arsenal je na 13. mjestu sa 20 bodova.

WBA sa osam bodova i Sheffield United sa samo dva prikovani za dno ljestvice, a u zoni ispadanja je i Fulham sa 11 bodova i utakmicom manje. Brighton je sa 13 bodova prvi iznad zone ispadanja, a ispred njega je sa 16 bodova Burnley. (ab)