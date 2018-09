'Messi nikad ne ide u teretanu! Ronaldo? On je tamo dan i noć'

Argentinski napadač Carlos Tevez, koji je igrao s Ronaldom u Manchester Unitedu i Messijem za reprezentaciju, usporedio je ova dva velikana i objasnio po čemu se oni razlikuju.

- Uvijek govorim isto. Messija nikad nisam vidio u teretani. Ma nisam ga vidio ni da trenira štopanje lopte recimo ili takve neke vježbe. On to jednostavno prirodno radi, takav je. A prije nije pucao slobodnjake, dok ih sad zakuca u kut. E to je zato što je vježbao - rekao je Tevez.

S Cristianom je potpuno drugačija situacija. On je, kaže Tevez, po cijele dane u teretani što svaka žena može vidjeti kad se skine. Ova izjava izazvala je smijeh okupljenih.

- To mu je opsesija, po cijele dane trenira. I mora biti najbolji u svemu... Imamo trening u 9, dođeš tamo u 8, a luđak je već tamo. Dođeš u 7.30, a on je tamo! Milsio sam, što treba napraviti da on ne bude tamo!? Jednom sam došao u 6... I tip je bio tamo. Ma daj... - ispričao je Tevez.