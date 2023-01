Messi o sramotnom ponašanju protiv Nizozemske: Ne sviđa mi se nimalo to što sam napravio

Argentina je prošlog prosinca nakon 1986. godine konačno osvojila Svjetsko prvenstvo. Leo Messi došao je do jedine titule koja mu je nedostajala i time dobio dodatnu referencu i po mnogima najsnažniju, koja ga titulira najvećim nogometašem u povijesti.

Iako su postali svjetski prvaci, Argentinci se nisu dokazali na onom ljudskom nivou. Njihova proslava naslova pretvorila se u festival vulgarnosti i bahatosti.

Prvi je započeo najbolji golman prvenstva Emiliano Martinez, koji je još ranije pokazao kako su mu bonton i osnove ponašanja na nuli. Kada je primio zlatnu rukavicu, umjesto da ju proslavi dostojanstveno i kako to priliči jednom čovjeku od 30 godina, stavio ju je na međunožje i šokirao mnoge sa svojim vulgarnim ponašanjem. Kylian Mbappé zabio je tri gola Emilianu Martinezu i još jedan u raspucavanju, a argentinski golman opet je provocirao. Tijekom slavljeničkog vlaka u svlačionici, u jednom trenutku je prekinuo suigrače i zamolio za minutu šutnje za Mbappéa. Uz to je i na proslavi naslova u Buenos Airesu nosio lutku s njegovim likom. No, nije on jedini.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Iako je pokazao svoju nogometnu veličinu, Leo Messi je mnoge razočarao sa svojim sramotnim ponašanjem. Veliku dramu Argentinci su preživjeli u četvrtfinalu kada su pobijedili Nizozemsku nakon jedanaesteraca. Pobjedu su slavili tako što su se kreveljili i smijali Nizozemcima. Apsolutno za svaku osudu i kršenje fair-playa. Najdalje je otišao Leo Messi koji je pokazao nepoštovanje prema Louisu Van Gaalu. Nakon utakmice mu je prišao i prozvao ga glupanom. Uz to je i provocirao nizozemsku klupu naslađivajući se pobjedom. Ipak, nakon gotovo dva mjeseca, zažalio je zbog svojih riječi.

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Nisam to planirao, ali dogodilo se. Znao sam sve što su govorili prije utakmice, sve što je Van Gaal rekao o meni. Čak su mi i suigrači prilazili i pitali 'jesi li vidio što je rekao'. Na kraju, ne sviđa mi se to što sam napravio, ne volim takve stvari. Međutim, bio je to trenutak velike napetosti, puno nervoze je bilo i sve se događalo brzo. Čovjek reagira kako reagira. Dogodilo se... - rekao je Messi u razgovoru za Tyc Sports.

Bio je to njegov prvi intervju nakon što se iz petog pokušaja domogao 'zlatne božice'. Argentina je slavila protiv Francuske nakon penala u dramatičnom finalu. Leo tvrdi kako još nije pogledao snimku.

- Dobro sam spavao noć prije finala i nisam radio ništa posebno. Do danas nisam pogledao tu utakmicu. Vidio sam golove, slavlja, slavlja na ulicama Argentine, ali cijelu utakmicu nisam pogledao. Kada sam podizao trofej, nadam se da me s neba gledao ponosni Diego Maradona - rekao je Messi.

