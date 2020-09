Sve je po\u010delo pro\u0161log utorka kada je Argentinac poslao faks na klupsku adresu tra\u017ee\u0107i raskid ugovora na temelju klauzule koju ima u ugovoru. Danima su trajale rasprave, Barcelona je uporno tvrdila da nema pravo oti\u0107i kao slobodan igra\u010d i ako \u017eeli napustiti klub, netko mora za njega isplatiti 700 milijuna eura. Toliko da je Leo odlu\u010dio odustati od svoje zamisli i izdr\u017eati jo\u0161 godinu dana na Camp Nou.\u00a0

<p>Dolazile su informacije da sigurno odlazi. Pa onda da će Manchester City platiti silne novce za njega. Ali čekala se samo Messijeva završna riječ. Koju smo danas napokon i dočekali.</p><p><strong>Messi</strong> je tvrdio da može kao slobodan igrač otići iz Barcelone, a iz kluba su uporno govorili da može otići samo ako netko isplati 700 milijuna eura. Kada je vidio da će to teško itko platiti (čak je i za Manchester City previše), jedino što mu je preostalo je bilo navlačenje po sudovima. Ipak, bio bi to pomalo ružan kraj 20 godina duge veze između njega i Blaugrane.</p><p><strong>Leo Messi</strong> je dobro promislio i odlučio se na najbezbolniju odluku. Odlučio je ostati u Barceloni za koju ga ugovor veže do 2021. godine!</p><p>- Nisam bio sretan i htio sam otići. To mi ni na koji način nije dopušteno i ostat ću u klubu kako ne bih ulazio u pravni spor. Uprava kluba na čelu s Bartomeuom je katastrofa - rekao je<strong> Leo Messi </strong>za<a href="https://www.goal.com/en/news/messis-barcelona-heartbreak-revealed-from-his-sons-tears-to/1mpozogbymuza1fep1f6vv3oz2" target="_blank"> Goal.com</a>, a intervju je objavljen u 18 sati.</p><p>Sve je počelo prošlog utorka kada je Argentinac poslao faks na klupsku adresu tražeći raskid ugovora na temelju klauzule koju ima u ugovoru. Danima su trajale rasprave, Barcelona je uporno tvrdila da nema pravo otići kao slobodan igrač i ako želi napustiti klub, netko mora za njega isplatiti 700 milijuna eura. Toliko da je Leo odlučio odustati od svoje zamisli i izdržati još godinu dana na Camp Nou. </p><p>- Mislio sam i bio siguran da mogu slobodno otići, predsjednik je uvijek govorio da na kraju sezone mogu odlučiti hoću li ostati ili ne. Sada uporno tvrde da im vijest o odlasku nisam priopćio prije 10. lipnja, a tada smo se još natjecali u španjolskom prvenstvu zbog korona virusa. Ostat ću u klubu jer mi je predsjednik rekao da je jedini način da odem plaćanje klauzule od 700 milijuna eura, što je nemoguće. Druga opcija bila je otići na sud, a to nikad ne bih napravio jer Barcelona je klub koji volim, klub koji mi je dao sve otkad sam došao.</p><p>Veliku ulogu u ostanku imala su njegova djeca i supruga koji su zaplakali kada im je rekao da želi napustiti Barcu.</p><p>- Kad sam rekao supruzi i djeci da želim otići iz Barcelone, bila je to brutalna drama. Cijela je obitelj počela plakati, moja djeca nisu željela napustiti Barcelonu, niti su željela mijenjati školu. Ali gledao sam dalje i želim se natjecati na najvišoj razini, osvajati naslove, natjecati se u Ligi prvaka - kazao je Messi u dugoočekivanom intervjuu. </p><p>- Htio sam se samo natjecati u Ligi prvaka i ne dopustiti da se raspadnemo kao u Rimu, Liverpoolu, Lisabonu. Sve to me navelo na razmišljanje o odlasku. Tražio sam novi izazov. </p><p>Ta teška odluka potresla je cijelu obitelj. Sinčić Thiago ga je zamolio da ne idu iz Barcelone.</p><p>- Mateo je još uvijek mali i ne shvaća što znači otići negdje drugdje i živjeti negdje drugdje. Thiago je stariji. Nešto je čuo na televiziji, nešto saznao i pitao me. Nisam htio da sazna kako je to kad te netko forsira da odeš. Da moraš ići u novu školu i steći nove prijatelje. Plakao je i rekao mi: Ja ne bi da idemo. Bilo mi je jako teško.</p><p>Je li se osjećao usamljeno?</p><p>- Ne, nisam se osjećao usamljeno, to ne, već pomalo povrijeđeno zbog stvari koje sam čuo od ljudi, iz medija, od onih koji su ispitivali moju vjernost klubu. I koji su govorili stvari koje mislim da nisam zaslužio. Ova situacija je i razotkrila lažnjake, jer zaboljelo me je kad se dovela u pitanje moja ljubav prema ovom klubu. Bez obzira ostajem ili odlazim, moja ljubav prema klubu se neće promijeniti - kazao je Messi.</p><p>Nezadovoljni Messi će tako ostati na Camp Nou, no mnoge zanima hoće li se s istim žarom boriti za katalonski klub.</p><p>- Moj se stav neće promijeniti bez obzira na sve. Dat ću sve od sebe. Uvijek želim pobjeđivati. Uvijek želim najbolje za sebe, za svlačionicu. Tu je novi trener, nove ideje. Ja ostajem.</p><p>U Barcelonu je stigao prije 20 godina kao maleni dječarac koji je imao problema s rastom. Bio je tih, povučen, u početku su ga ostala djeca zadirkivala, ali kada je pokazao što zna s loptom... Barca je odmah shvatila kakvog dijamanta ima u svojim rukama. Taj dijamant je dao sve za ovaj klub, osvojio 34 trofeja, zadržao se do 33. godine, ali Katalonci ga nisu htjeli pustiti. Unatoč užasnim odnosima s Upravom i predsjednikom Bartomeuom, njegova ljubav prema Barceloni neće nikada izblijediti.</p><p>- Volim Barcelonu i nigdje neću naći bolje mjesto nego ovdje. Ipak, imam pravo odlučiti. Htio sam tražiti nove ciljeve i nove izazove. A sutra bih se mogao vratiti, jer ovdje u Barceloni imam sve.</p>