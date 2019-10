Messi Pepu nakon što je došao Zlatan: Očito ti nisam bitan!

Na Camp Nou se okupilo preko 50.000 ljudi kako bi pozdravili nogometnog boga i ikonu ove igre. Ljudi su se borili kako bi ušli na stadion, a onda je stigao on. Tehnicirao je s loptom, poljubio grb, a stadion je eruptirao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je bilo prije 10 godina u Kataloniji kada je Zlatan Ibrahimović predstavljen kao novo pojačanje za 46 milijuna eura. Većina navijača Barce bila je u ekstazi, pričao se samo o nevjerojatnom Šveđaninu, ali ne i Messi. Svi su mislili da je Barca kompletirala novi veliki trio s Messijem, Henryjem i Ibrahimovićem, ali Argentinac se uplašio za svoj status.

Nekoliko sati nakon što je Ibrahimović potpisao, Messi je poslao bojažljivu poruku Guardioli.

'Vidim da nisam važan'

- Vidim da nisam više važan za momčad - uplašio se Leo.

📱 ‘I can see that I am no longer important to the team, so…’



Bet Pep’s stomach dropped when he received this 😅#FCB #Messi #Zlatanhttps://t.co/rUVREAkJSC — GiveMeSport Football (@GMS__Football) October 7, 2019

Nije poznato što mu je Pep Guardiola odvratio, ali dalo se pretpostaviti. Argentinac je u to vrijeme bio najbolji na svijetu i nije si smio dopustiti slabu sezonu, naročito kada mu je konkurencija bio veliki Ibrahimović koji je navijačima obećao golove i golove..

Španjolski trener pokušao je uigrati momčad s Messijem i Ibrom. Leo je igrao na desnom krilu, a Zlatan kao špica. To je jedno vrijeme jako dobro funkcioniralo, Šveđanin je zabijao kao na traci, ali onda je nešto puklo. Guardiola kao da je preko noći zamrzio Zlatana i nije ga više ubacivao u momčad, a Krkić je postao prvi izbor.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Barca je te 2010. osvojila La Ligu, a u Ligi prvaka ispali su od Intera u polufinalu. 'Eh, da je tada igrao Ibra, što bi bilo', zapitali su se mnogi navijači Barcelone, i to s pravom. Kada se samo sjetimo, Krkić je u toj utakmici imao zicer u posljednjim minutama, Messi mu je ubacio s desnog krila, ali napadač je jako loše pucao glavom. Tko zna što bi bilo da je Ibrahimović bio u toj poziciji.

- Rekao sam Guardioli da je žrtvovao sve ostale igrače za Messija. Rekao mi je da me razumio, a nakon toga me sljedeću utakmicu ostavio na klupi, pa onu poslije i onu nakon toga. Pomislio sam 'on je vrlo dobro riješio svoj problem'. Nakon toga, niti je razgovarao sa mnom niti me htio pogledati - rekao je jednom Zlatan o svom razdoblju pa nastavio:

- Ja bih ušao u sobu, on bi izašao. Kad god bih krenuo da se nađem s njim, on bi otišao negdje drugdje. Tada sam shvatio da postoji nešto izvan nogometa. Ali problem je bio njegov, on je taj koji nije riješio problem sa mnom. Sjećam se svog prvog dana u Barceloni, rekao mi je da igrači ovdje ne dolaze na trening u Ferrarijima ili Porscheima. Već tada me je osudio, ali ako ne poznajete osobu, onda je ne možete ni prosuđivati. To je moje iskustvo s njim, ne znam za druge. Čitao sam da se isto dogodilo i Mandžukiću i Eto'ou. Nije bio najgori trener s kojim sam radio, ali je bio najnezreliji jer muškarac rješava svoje probleme.

Foto: A2931/DPA/PIXSELL

'Oni su me koristili kao Fiata'

Guardiola ga je već na prvu osudio, a iako je bio u odličnoj formi, Šveđanin je ubrzo ispao iz svih kombinacija. Messi je ipak bio katalonsko blago i u klubu su činili sve samo da on bude zadovoljan. To su i uspijevali, ali pod cijenu sukoba s drugim igračima.

Na kraju je sezonu završio s 21 golom u 45 utakmica, a njegova muka je završila krajem kolovoza 2010. kada je dočekao poziv svog agenta Mina Raiole koji mu je rekao da 'kupi kofere' i seli za Milano.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

Šteta, bila je to na papiru jedna od najboljih momčadi u povijesti. Na golu Valdes, u obrani Pique, Puyol, Dani Alves, Abidal, u vezi Iniesta, Xavi i Busquets. A napad. E to je bio pravi luksuz. Messi, Ibrahimović i Henry činilo su nevjerojatni trio koji je potrajao na kraju samo jednu sezonu. Rekli bi pa ta je momčad osvojila sve i svašta, ali baš i nije. Osvojili su samo španjolsko prvenstvo.

Ni Francuz ni Šveđanin se nisu baš najbolje slagali s Guardiolom koji je jednostavno imao neku svoju formulu u glavi koja nije uključivala njih dvojicu u njegove planove.

Zlatan je najbolje opisao svoje razdoblje u 'Blaugrani' rekavši, 'Guardiola je mene koristio kao da sam Fiat. A kad kupiš Zlatana onda imaš: Ferrari. U koji je on htio točiti dizel'.