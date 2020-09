Messi popustio: Pognute glave vraća se na trening Barcelone

<p><strong>Lionel Messi </strong>priznao je poraz: nakon desetak dana svađe s <strong>Barcelonom </strong>konačno je popustio i vraća se treninzima pognute glave. U naumu nije uspio pa će i naredne sezone nositi dres koji je oblačio posljednjih 19 godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Španjolski <strong>As </strong>ističe da se čarobni Argentinac od ponedjeljka vraća u normalnu rutinu te da će prvi put nakon što je izbio prijepor trenirati s ostatkom momčadi. As ističe da će <strong>Ronald Koeman </strong>imati pune ruke posla kako bi ponovno oživio Messija i doveo ga u njegovo najbolje izdanje. A upravo je to što žele baš svi poklonici <strong>Barcelone</strong>.</p><p>Nizozemac je na klupi 'blaugrane' zamijenio <strong>Setiena </strong>i nekoliko puta istaknuo da mu je velika želja raditi s Messijem pa između dvojca ne bi trebalo biti problema u komunikaciji.</p><p><strong>Marca</strong>, pak, navodi da to što Messi ostaje ne utječe na Koemanovu želju da se riješi <strong>Luisa Suareza</strong>. Marca piše da je Suarez na korak od <strong>Juventusa </strong>te da će činiti ubojit tandem s <strong>Cristianom</strong> <strong>Ronaldom </strong>u nadolazećoj 2020/21 sezoni.</p><p>I dok se polemizira o Suarezovu odlasku, dio Barceloninog vodstva užurbano radi na dovođenju <strong>Memphisa Depaya </strong>dok je <strong>Lautaro Martinez </strong>i dalje velika, premda sad već pomalo nerealna želja.</p><p><strong>Mundo Deportivo </strong>ističe da je Koeman željan raditi s Depayem, kojeg jako dobro poznaje iz nizozemske reprezentacije, a Barca vjeruje kako bi posao s <strong>Lyonom</strong> mogla završiti za 25 milijuna eura. </p><p>Uzevši u obzir stanje na tržištu i današnje cijene nogometaša, 25 milijuna eura za Depaya je odličan posao.</p>