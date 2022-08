Messi prošle godine osvojio Zlatnu loptu, a sada ga nema ni na popisu! Evo gdje je Modrić

Legende poput Stevena Gerrarda, Andresa Inieste i Xavija u njegovim godinama u egzotičnim zemljama ubirali su posljednje plodove nogometnog rada, on i dalje dominira na velikoj sceni i jedan je od najboljih na svijetu.

Pa ako je i bilo dileme, stigla je nova potvrda. Uefa je u petak objavila listu kandidata za nogometaša godine, a hrvatski maestro Luka Modrić opet se našao na popisu i to kao peti po redu! Najviše nominacija, naravno, ima Karim Benzema koji je i najveći kandidat za osvajanje nagrade.

E pa nekoliko sati kasnije i France Football je objavio popis igrača koji konkuriraju za Zlatnu loptu, a pogodite tko se nalazi u samom vrhu. Neuništivi Lukita. Nikakvo iznenađenje. Iza njega je još jedna maestralna sezona u kojoj je osvojio Ligu prvaka i La Ligu, opet je dirigirao Realovim orkestrom i što je fascinantnije, s 36 godina igra kao na vrhuncu. I ovu sezonu otvorio je trofejem, čak 21. u dresu kraljevskog kluba. I eto, nekoliko dana kasnije stiglo je novo priznanje na račun našeg genijalca.

Hrvatski nogometaš jedan je od glavnih kandidata za Zlatnu loptu, ispred njega su Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski i Karim Benzema, a po mnogima, uz svo poštovanje prema svim igračima, nju je najviše zaslužio čudesni Benzema iza kojeg je sezona karijere. Trpao je kao na traci i uz Luku vukao Realovu lokomotivu.

A ono što je sve iznenadilo je to što na popisu kandidata nema prošlogodišnjeg osvajača i sedmerostrukog slavodobitnika Lea Messija i to nakon 16 godina! To je šokiralo obožavatelje lika i djela argentinskog majstora, jednog od najboljih nogometaša u povijesti, ali ne živi se na staroj slavi, a kako se Zlatna lopta dodjeljuje na temelju uspjeha i individualnih brojki u sezoni, tu je sve poprilično jasno.

Iza Messija je jako slaba sezona. Trebalo mu je jako dugo da se adaptira na PSG, djelovalo je kao da je izgubio svoj sjaj, a zabljesnuo bi tek na momente. Preslabo za sedmerostrukog osvajača.

- Njegov izostanak je šok, ali promjena pravila oko izbora (računa se sezona, a ne godina) i promjena kluba nisu mu pomogle. Nije blistao ni u reprezentaciji tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Zabio je samo šest ligaških golova u prvoj sezoni u PSG-u i dojam je da je bolji dio Messija ostao u Barceloni - objašnjavaju iz L‘Equipea.

A Leovi fanovi se pitaju zašto je onda Cristiano Ronaldo tu. Manchester United prošle sezone je podbacio, no Portugalac je bio na razini. Zabio je 32 gola u svim natjecanjima pa je tu potpuno opravdano. A samo on i Modrić jedini su koji su već osvajali Zlatnu loptu. Ronaldo pet puta, Luka jednom. I ne samo to, te čudesne 2018. godine postao je jedini nogometaš u povijesti koji je osvojio nagradu za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, Uefinu nagradu za nogometaša godine i Ballon D'or. Eto, takvog majstora imamo.

