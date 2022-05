Messi otkrio tko je njegov favorit za Zlatnu loptu: To s Realom nas je baš ubilo...

Leo Messi sada je stanovnik Pariza već skoro punih deset mjeseci, ali još uvijek itekako nostalgičan za Barcelonom. Nakon sezone prilagodbe u PSG-u, ujedno i najgore u karijeri, Argentinac je stigao na reprezentativno okupljanje i dao intervju u kojem se osvrnuo na sezonu koja je iza njega.

- Imao sam sve u Barceloni. Došao sam jako mlad. Štoviše, živio sam u Barceloni duže nego u Argentini. Prava je istina da nikad nisam imao u planu nešto promijeniti. Srećom, prilagodba djece bila je spektakularna. Za mene i Antonellu je bila malo teža - rekao je Messi za TyC Sports.

PSG je osvojio Championnat, no u Ligi prvaka je zapeo već u osmini finala protiv kasnijeg osvajača Real Madrida.

- To s Realom nas je ubilo. Bolja momčad ne pobjeđuje uvijek. Real, ne oduzimajući mu zasluge, a još manje jer je osvojio Ligu prvaka i uvijek je tu, nije bio najbolja momčad ovosezonske Lige prvaka - 'bocnuo' je Madriđane pa dodao:

- Znam što je Real, živio sam tamo mnogo godine, skoro cijeli život, jako blizu. I znam što mogu, jer oni zabiju gol iz ničega i automatski promijene ritam utakmice. Dogodilo se nama i ostalim momčadima (op.a., Chelsea, City, Liverpool), a to nije prvi put da se dogodilo.

Bez obzira na veliko rivalstvo s Realom koje gaji još iz Barceloninih dana, Messi je iskreno priznao tko je po njemu zaslužio Zlatnu loptu.

- Uopće nema dvojbe. Sasvim je jasno da je Karim Benzema imao spektakularnu godinu iza sebe. Bio je ključni čovjek Real Madrid od osmine finala do kraja Lige prvaka koju je Real osvojio. Bio je Realov temelj i mislim da je sve jasno po tom pitanju - rekao je Messi.

Pa se opet malo vratio već toliko puta spomenuto ljeto 2021.

- Bio sam sretan i ispunjen tog ljeta i mislio sad da će sve ostati baš kako jest u Barceloni, a na kraju se dogodilo to (op.a., transfer u PSG) i bilo je jako teško. Drugačije je kada to napravite kada ste mladi i kada to želite, ali ja to tada nisam htio niti mogao zamisliti.

Argentina je u Kataru u skupini sa Saudijskom Arabijom, Meksikom i Poljskom.

- Nema tu laganih protivnika. Svjetsko prvenstvo bit će teško.

Također je spomenuo i svoga velikog prijatelja, kuma Sergija Aguera, koji zbog srčanih problema ne može igrati nogomet.

- Fali mi u svemu. Bili smo tu uvijek jedan za drugoga, zajedno smo se dizali i išli spavati i istina je, fali mi.

