Osvojio je brojne trofeje, srušio toliko rekorda, ali on će uvijek pronaći način za srušiti još jedan. Možda nije na vrhuncu, možda ne dominira kao prije, ali mnogi će se složiti, Leo Messi je svijet za sebe.

Argentinac je zabio gol u pobjedi Barcelone nad Valladolidom (3-0), a to mu je bio čak 644. gol u klupskoj karijeri. No ne samo 644., bio je to gol s kojim je s trona skinuo legendarnog Pelea (643) i postao igrač koji je zabio najviše golova za jedan klub.

Njemački proizvođač piva Budweiser je jedan od Messijevih sponzora, a nakon Argentinčevog novog rekorda su pripremili poklone za sve njegove 'žrtve'.

Svi golmani kojima je Leo zabio u dresu Barcelone će dobiti onoliko boca piva koliko im je Messi zabio golova. Administracija njemačkog piva je imala pune ruke posla jer je riječ o čak 160 golmana. Primjerice, Diego Alves i njegova obitelj će biti bezbrižni za blagdane što se tiče pića jer mu je Budweiser poslao čak 21 bocu piva. Točno toliko golova mu je Leo dao u karijeri.

Iako je jedan od najboljih u povijesti, ni Iker Casillas nije imao recept za Argentinca pa će tako u njegovu čast ispiti 17 boca piva koliko je stiglo na njegovu adresu.

Deset golova primio je Jan Oblak pa odmah nahvalio igrača Barcelone.

- Messi gleda moje noge. Ako napravim jedan korak, vidjet će to i pucati u drugu stranu. Zato je najbolji i tako je teško protiv njega. Ne pokazuje to, ali uvijek te gleda. Oči su mu na lopti, ali vidi te.

Gianluigi Buffon će se pak morati zadovoljiti s dvije boce, ali barem se može pohvaliti da je koliko toliko uspio ukrotiti Argentinca. A jedan od onih koji će uživati u Budweiser pivu je i hrvatski golman Mario Galinović kojem je Leo zabio 2005. godine u Ligi prvaka kada je Barcelona pobijedila Panathainakos (5-0).

Buffon, Oblak i Kepa su neki od golmana koji su se pohvalili pivom i zahvalili Messiju... što im je zabio golove. Kada se golmani diče što su primili gol od vas, to je samo još jedan od dokaza vaše genijalnosti i veličine. Veliki majstor Leo. A sada i čovjek koji dostavlja pivo na adrese.