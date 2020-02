Messi za povijest: Proglasili ga najboljim sportašem na svijetu

Žao mi je što nisam mogao biti tu večeras. Zaista sam imao najveću želju da nazočim, no bio sam spriječen. Od srca zahvaljujem Akademiji na ovom priznanju. Svjestan sam da je ovo veoma posebna nagrada i počašćen sam što sam postao prvi koju ju je osvojio iz momčadskog sporta. Još jednom veliko hvala, rekao je Lionel Messi na videoporuci prikazanoj na dodjeli Laureusa.

