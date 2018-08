Messioničar nastavlja po svom: Izvodi magiju već u prvom kolu

Barcelona je u prvom kolu na Nou Campu lomila žilavi Alaves, a vrata pobjede otključao je Lionel Messi majstorijom iz 64. minute. Provukao je Argentinac loptu ispod 'živog zida' i zabio iz slobodnjaka za 1-0.

Messi's goal to make it 6000 goals scored by FC Barcelona in La Liga pic.twitter.com/Yd0a13zYQ5