Metkoviću dalmatinski derbi, Gorica ponovno razočarala, a pred Dubravom je teška sezona

Drugo kolo rukometne Premijer lige donijelo nam je čak dva remija i pokazala da neki rezultati iz prvog kola nisu slučajnost. Gorica je ponovno razočarala i osvojila tek bod protiv Karlovca. Momčad Ivana Dragića sigurno ne može biti zadovoljna dosadašnjim dijelom prvenstva, ali sigurno mogu imati više optimizma nego Dubravaši. Nekadašnji finalisti kupa i treća momčad Hrvatske u dva kola nije pokazala nikakvu igru i borba za ostanak bit će realna slika.

Varaždin - Trogir 25-23

Najavljivala se u Varaždinu izjednačena utakmica, a tako je i bilo. Varaždin je uzeo nova dva boda i trenutno je druga momčad Lige A. U ovoj napetoj utakmici smireniji i koncentriraniji su bili igrači sa sjevera Hrvatske, dok je Trogir unatoč pokazanome ostao kratak za bodove. Najveća prednost Varaždinaca u prvom poluvremenu bila je 4-1, a Trogirani su s duge stane čak šest puta tijekom prvog poluvremena imali prednost od dva razlike. Varaždin je ipak bio smireniji prema kraju prvog dijela i otišao na odmor s prednošću od dva gola (13-11).

Slična dinamika nastavila se i u drugom dijelu susreta. Domaći rukometaši održavali su svoju prednost do 40. minute, kada su imali vodstvo od tri gola (19-16). Međutim, Trogirani su napravili najduži niz i preuzeli vodstvo. Gosti su zabili četiri gola u nizu i poveli 20-19. Osam minuta prije kraja ponovno su imali dva +2 (22-20), ali tada su stali. Do kraja susreta domaćin je zabio čak pet golova, dok su gosti uspjeli samo jedan. Na kraju 25-23 za Varaždin i nove bodove na kontu.

Marin Šutalo se istaknuo s 11 obrana kao jedan od junaka domaćina, dok je Dominik Novak bio najbolji strijelac s pet golova. Kod gostiju je Luka Baković također imao 11 obrana, a Roko Trivković bio je najbolji igrač Trogirana.

Ne možemo reći kako je Trogir zaslužio bodove, ali definitivno može žaliti jer jer dugu utakmicu zaredom pokazao ogroman potencijal i bit će jako zanimljivo vidjeti kako će se razvijati u nastavku prvenstva. S druge stane, Varaždin je pokazao igru koja je možda i najugodnije iznenađenje u pva dva kola.

Zagreb - Sesvete 36-30

Rezultat ovog debija pao je u drugi plan nakon što je Zagreb u manje od pola sata nakon utakmice smijenio Slavka Golužu na klupi. Sesvećani nisu imali prevelike šanse, ali nisu se predali bez ispaljenog metka.

Zagrebaši su krenuli žustro i već u sedmoj minuti imali su vodstvo 5-1. Momčad Silvija Ivandije nije pronalazila rješenja za čvrstu i agresivnu obranu domaćina. Iako su nekoliko puta smanjivali zaostatak na minus tri, na kraju prvog dijela ipak su zaostajali sedam golova (18-11). Situacija se nije značajno mijenjala ni u drugom dijelu. Zagreb je ostao ozbiljan i postupno povećavao prednost koja je dostigla najviših 11 razlike.

Na kraju je susret završio s prednošću Zagreba od plus šest jer su gosti u posljednjih pet minuta imali seriju 6-1, dok je na terenu bio rezervni sastav domaćina.

Yoel Cuni Morales se istaknuo sa šest golova kao najučinkovitiji igrač kod zagrebaša, dok je Ivan Dumenčić sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac Sesvećana, a treba pohvaliti i mladog Josipa Tomića koji je zabio četiri gola.

Karlovac - Gorica 28-28

Iako je Gorica osvojila prvi bod, ovom utakmicom priredila je još jedno razočaranje svojim navijačima. Momčad Ivana Dragića nadala se u ovom trenutku imati četiri boda na kontu, a do sada su se izborili za samo jedan. Karlovac je dugu utakmicu zaredom pokazao kako će biti neugodan protivnik i da će se ozbiljno potući sa svima da uđe u Ligu za prvaka.

Dominirala je Gorica na početku utakmice. Imala su Turopoljci prednost od 10-6 i izgledalo je da će vrlo lako doći do prvih bodova. Karlovački motor se zagrijao krajem prvog dijela i domaćini na poluvrijeme odlaze s vodstvom od 15-14.

U drugom poluvremenu igralo se gol za gol gotovo svih 30 minuta, a Karlovac dolazi do vodstva minutu i pol prije kraja. Zvonimir Turkalj dobio je crveni karton kod Gorice i izgledalo je da će Karlovac doći do prve pobjede u ovoj sezoni. Ipak, u posljednjoj minuti, Hrvoje Ceković zabio je za izjednačenje i podjelu bodova.

Kod Gorice je Ceković zabio 10 golova, dok je Ivan Laljek zabio osam. Veterani i legende goričkog rukometa zabili su 20 od 28 golova Gorice što dovoljno govori o njihovoj igri u prva dva gola. Mateo Kajba pokazao je da izvedba protiv Sesveta nije bila slučajnost i u drugom kolu je skupio 13 obrana. Leon Hrvojević zabio je 13 golova kod Karlovca.

Moslavina - Osijek 29-29

Još jedna podjela bodova u Ligi A. Osijek je dugu utakmicu za redom odigrao remi, a Moslavina je nakon poraza od Zagreba došla do prvog boda. Moslavina je kontrolirala prvo poluvrijeme i gotovo da i nije ispuštala vodstvo. Osijek je imao samo dva izjednačenja, i to 6-6 i 7-7. Na odmor su domaćini otišli sa 16-14.

U nastavku smo gledali možda i najzanimljivijih 30 minuta drugog kola. Osječani su već u 35. minuti izjednačili na 17:17 i stalno držali domaćina u neizvjesnosti. U 46. minuti Osijek dolazi u prvo vodstvo na utakmici i dovodi domaćina u potpunu nervozu. Ipak, Moslavina se nije predala. U vodstvo se vratila vrlo brzo i to na pogon Daniela Vusića. Osječani pak u novo vodstvo dolaze u 59. minuti. Na kraju podjela bodova kao najpošteniji kraj ove utakmice.

Vusić najbolji kod Moslavine, dok je Dominik Čičak zabio osam golova za Osijek.

Nexe - Poreč 33-25

U Ligi A Zagrebaši su slavili protiv Sesveta koje se smataju najvećim konkurentom najjačoj momčadi lige, dok je identičan posao u ligi B napravilo Nexe. Momčad Banka Tamšea slavila je protiv Poreča i pokazala da neće dopustiti nervozne utakmice kakve su im se znale događati pošle sezone.

Otvorili su Našičani utakmicu maksimalno ozbiljno i već u 12. minuti vodili 6-2. Poreč nije pao bez ispaljenog metka i pokušao se oporaviti od početnog blitzkriega Slavonaca. U 17. minuti rezultat je bio 7-5 za Nexe, ali brzo su domaćini pojačali tempo i na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 15-10.

U drugom poluvremenu Nexe mirno privodi posao kraju i upisuje nove bodove. Teško će ove godine Nexe netko otkinuti bodove, a možemo reći kako nemirne vode u Zagrebu idu na mlin momčadi Branka Tamšea koja ove godine ima vrlo velik imperativ osvajanja naslova.

Luka Moslavac kod Našičana osam golova, s duge stane Lucijan Krajcar sedam.

KTC - Rudar 29-25

KTC je protiv Rudara došao do prvih bodova u ovoj sezoni. Jednosmjerna utakmica bila je u Križevcima. Domaći su vodili od početka do kraja. Najveća prednost u prvom dijelu bila je plus četiri (11-7). Gosti su podigli tempo u završnici i došli na samo dva gola zaostatka. Na predah se tako odlazi, za goste, s obećavajućih 15-13.

Ipak, samo je nada držala Rudar na životu. Domaćin je u drugom poluvremenu iz minute u minutu povećavao prednost. U posljednjih 20 minuta ulazi se s čak šest golova prednosti za KTC. Rudari su u posljednjih deset minuta dva puta došli na minus tri, ali dalje od toga nije moglo. Završilo je 29-25. Povratnik u hrvatski rukomet Nikola Mirosavljević zabio je osam golova. Kod gostiju najbolji Jakov Neralić sa sedam golova.

Bjelin Spačva Vinkovci - Dubrava 34-22

Krešo Ivanković klupskim se obavezama vratio kao treći na svijetu s juniorskom reprezentacijom, ali njegove treneske moći ne mogu pomoći nekadašnjoj trećoj momčadi Hrvatske. Bjelin Spačva Vinkovci je na pravi način obilježila svoj prvi domaći susret nakon povratka u premijerligaško društvo. Dubrava je ispraćena s minus 12.

Sve je zapravo bilo jasno već nakon prvoga poluvremena. Vinkovčani su tada imali sedam golova prednosti. U posljednjih 19 minuta prvoga poluvremena imali su seriju od 9-2. Na odmor se otišlo sa 16-9 za domaćine.

Dubrava se trudila, mučila, ali pravi priključak nije uhvatila ni jednog trenutka. Domaćin je stalno dizao svoju prednost. Najviša je bila plus 15 u 55. minuti (33-18).

Nestvarnih 19 obrana imao je Sandro Kolar. Sa sedam golova Marin Greganić je i drugo kolo zaredom bio najbolji strijelac Vinkovčana. Kod Dubrave prvo ime Fran Tomašić s devet komada.

Ribola Kaštela - Metković Mehanika 21-27

U dalmatinskom debiju bolja je bila momčad Metkovića koja drugo kolo za redom upisuje bodove. Teška utakmica za obje momčadi mogla je otići na bilo koju stanu.

Metković je u desetoj minuti poveo 7-4 i tako došao do prvog značajnog vodstva za utakmici. Kaštelani se vrlo brzo vračaju u utakmici i dolaze do vodstva 9-8. Odmah nakon toga Metković preuzima konce igre i na odmor se odlazi s 15-12 za goste.

Antonio Tomaš je sa sedam golova bio najbolji u domaćim redovima. Kod Metković-Mehanike 12 obrana Marka Romića. Sa sedam golova najučinkovitiji bio je Dario Raguž.

Momčad 2. kola Paket24 Premijer lige: