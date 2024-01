Metličić: Vujović nema što voditi hrvatsku reprezentaciju, imamo mi boljih i kvalitetnijih ljudi!

Glasne su kritike na račun reprezentacije i izbornika Perkovca nakon kraha na Europskom prvenstvu. Hrvatska je završila na 11. mjestu i nije se proslavila, a odmah nakon posljednje utakmice počele su priče o novom izborniku, iako je Goran Perkovac odradio tek jedno veliko natjecanje.

Hrvatska je u posljednjoj utakmici slavila protiv Njemačke, ali ta utakmica nije imala rezultatski značaj. Izbornik Perkovac nakon te utakmice izjavio je kako je zadovoljan svime osim utakmicom protiv Mađarske i poluvremenom protiv Islanda.

- Pričamo o utakmici protiv Njemačke kao da smo ušli u polufinale. OK, treba pobijediti, ali ne treba od toga sad stvarati ne znam što. Završili smo 11., ako je on zadovoljan, onda OK, ja mislim da možemo bolje. Tri su reprezentacije iznad svih, ali ove ostale su na sličnom nivou. Mi smo protiv jakih igrali dobro, tako da imali smo šansu. I smeta me ta izjava da smo odigrali loše jednu utakmicu i jedno poluvrijeme, a mi 11. Ako je nama to cilj, onda OK - rekao je za Sportklub proslavljeni reprezentativac Petar Metličić.

Komentirao je i izjave nekih bivših rukometaša. Nenad Kljaić izjavio je kako se svi boje Zorana Gopca koji želi za izbornika postaviti Veselina Vujovića.

- Ja s Gopcem nemam nikakvih problema, niti ga se bojim. On je moćna osoba u rukometu, ali ne znam zašto ga se treba bojati. Ja o njemu ne ovisim. Niti želim išta od njega. A što se tiče Vujovića, to bi bila velika greška, Vujović nema što voditi hrvatsku reprezentaciju! Ima tu boljih i kvalitetnijih ljudi, bila bi to velika greška.