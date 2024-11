Nepozvane rukometašice: Mogli su nas barem obavijestiti. Sad izbornik sam zatvara vrata...

Ćamila Mičijević, Tea Pijević i Valentina Blažević neće igrati na Europskom prvenstvu (28. studenog - 15. prosinca), koje će organizirati Švicarska, Austrija i Mađarska. Izbornik Ivica Obrvan rekao je da je to njegova odluka za ovaj turnir.

Pokretanje videa... 00:40 hrvatska ženska rukometna reprezentacija dolazak | Video: hrvatski rukometni savez

- Javljamo se jer je to očito ono što se od nas očekuje, nakon što smo iz medijskih objava doznale informacije o odluci izbornika hrvatske ženske rukometne reprezentacije, Ivice Obrvana, da nismo pozvane na okupljanje pred Europsko prvenstvo, jer smo svjesne da spomenuti izbornik upravo to očekuje i čeka našu izjavu. U potpunosti se slažemo kako izbornik Obrvan ima pravo izabrati igračice, koje on želi i da su to sve njegove odluke. Međutim, smatramo da smo nakon svih ovih godina koje smo dale za ženski rukomet u Hrvatskoj u najmanju ruku zaslužile da nas netko iz stožera ili saveza obavijesti, a ne da za ovakve stvari doznajemo iz medija. Nema ljepšeg osjećaja od onoga kada obučemo hrvatski dres, koji smo i zavrijedile nositi i braniti trudeći se biti najbolje u onome što radimo i volimo. Upravo iz tog razloga smo duboko uvrijeđene na postupke izbornika, koji je i sam u medijskom istupu rekao kako su vrata reprezentacije otvorena, no on ih sam na ovaj način zatvara - poručile su.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

I dok se izbornik Obrvan dotaknuo samo Ane Debelić, opravdavši njezin izostanak ozljedom, prve tri nije ni spomenuo. Blažević, Mičijević i Pijević propustile su i zadnje okupljanje krajem listopada, tada su iz Saveza njihov izostanak nazvali poštedom. No, očito nije riječ samo o poštedi.

- Ovo je isključivo moja odluka za ovo Europsko prvenstvo. Nijedna igračica nije prestala biti članica reprezentacije. Dapače, vrata su svima otvorena. Kao što možete vidjeti, na popisu se nalazi dosta mladih igračica koje bi trebale biti budućnost hrvatske reprezentacije i ovoga trenutka sjajno igraju u svojim klubovima. Osobno mi je jako žao što ne možemo računati na Debelić, koja je ozlijeđena i još neko vrijeme neće biti u punom trenažnom procesu. Mi je, na žalost, ne možemo čekati jer imamo samo devet dana da se pripremimo za Europsko prvenstvo - objasnio je Ivica Obrvan, koji će još uoči Eura skratiti trenutni popis s 20 imena.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Uglavnom, na još jedno veliko natjecanje nećemo u kompletnom sastavu. Šteta, a kako, zašto... Reprezentacija se okuplja 18. studenog u Zagrebu i nastavlja prema pripremnoj bazi u Poreču, gdje će odigrati tri utakmice na Croatia Cupu protiv Sj. Makedonije (22. studenog) i Srbije (24. studenog). Iz Poreča se reprezentacija 26. studenog vraća u Zagreb te dan kasnije putuje u Švicarsku, odnosno Basel gdje će odigrati uvodnu skupinu, počevši s Danskom 29. studenog (20.30). Dva dana kasnije slijede Farski Otoci pa domaćin Švicarska. Po dvije reprezentacije prolaze u drugi krug.