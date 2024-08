Mierez otvorio dušu i oprostio se od Osijeka: 'Bog mi je dao šansu da ovdje osnujem obitelj'

Došao je tiho, za vrijeme korone, kao napadač kojeg Alaves nije vidio u planovima i koji je imao prilično lošu sezonu iza sebe. Četiri godine kasnije, Ramon Mierez odlazi iz kluba s Drave kao legenda Osječana i čovjek kojeg će se svaki navijač Osijeka rado sjećati.

Njegova požrtvovnost i zalaganje, iznimna radna etika i neumorna glad za pobjedama ostaju urezani u sjećanje 'bijelo-plavih' navijača jer kada klub nije postizao rezultate, kada je sve išlo nizbrdo, Mierez je bio rijetka svijetla točka i gotovo uvijek na razini.

Otišao u UAE

Svakoj lijepoj priči dođe kraj pa tako i Argentinčevu angažmanu na Opus Areni. Ramon Mierez je otišao zaraditi nešto novca dok je u naponu snage i potpisao je za Al Jaziru, klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Osijek je tu odradio solidan posao jer će za njega dobiti nešto više od tri milijuna eura. A Mierez se od kluba oprostio i putem društvenih mreža, nakon 152 utakmice u kojima je zabio 63 gola, 14 puta asistirao i jednom ponio titulu najboljeg strijelca Hrvatske nogometne lige.

- Jednog dana (27.08.2020.) došao sam u ovaj grad i u ovaj klub kao mladić s velikim snovima, mnogi od vas nisu vjerovali u mene zbog toga kakva je bila moja prethodna sezona, to je bilo nešto što me najviše motiviralo da zadobijem vašu naklonost. Pa, mislim da me BOG blagoslovio prilikom da se malo-pomalo uvučem u vaša srca, bilo golovima, načinom igre, strašću, ali ono što danas najviše cijenim je to što sam ušao u vaša srca svojom vjerom i načinom života. Danas, nakon četiri nezaboravne sezone, BOG mi je omogućio da na ovom mjestu osnujem obitelj i da su oni mogli živjeti zajedno sa mnom prekrasne trenutke koje sam proživio s vama. Danas se moram oprostiti na način koji nije u skladu s mojom osobnošću i koji mi se ne sviđa, ali tako mi je suđeno, samo želim da uvijek znate da ćete svi vi biti u mojem srcu i mojim najljepšim uspomenama. Hvala klubu što mi je dao priliku od prvog do posljednjeg trenutka. Mojim navijačima, mojoj Kohorti hvala što ste me podržavali od prvog do posljednjeg trenutka. Danas se opraštam od vas prepoznajući i dajući vam do znanja da je ovo moj dom i da, ako mi BOG jednog dana dopusti, vratit ću se s najvećom željom. Zbogom obitelji, hvala vam na svemu i svima. S poštovanjem, El Toro RM13 - napisao je Mierez na Instagramu.