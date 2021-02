Došao je u Osijek kao "kapitalac", bijelo-plavi dugo su ga htjeli dovesti i pokazao se fantastičnim pojačanjem.

- Pratili su me dok sam još igrao u Istri. Čim su nazvali, osjetio sam da imaju vjeru u mene. Tad mi je to baš trebalo - kaže nam Ramón Miérez (23), glavna prijetnja Osječana na Maksimiru u derbiju protiv Dinama.

- Bit će tijesan meč zbog svega što je u igri. Mislim da će mirnoća u svakoj situaciji raditi razliku - kaže.

Argentinac je u Gradskom vrtu, pod Nenadom Bjelicom, izrastao u ponajboljeg napadača HNL-a. S 12 golova drugi je strijelac lige iza Kristijana Lovrića iz Gorice, koji ima dva gola više.

Iako je u Puli igrao odlično, zabio devet golova u sezoni 2018/19., vratili su ga iz posudbe u Alavés pa poslali na novu u Tenerife. A tamo je - grijao klupu. U Osijeku je procvjetao, ovo mu je već sad najefikasnija sezona karijere, a daleko je od kraja.

- Bjelica i ja jako dobro surađujemo. Svaki dan pokazuje mi neke stvari kako bih mogao postati bolji. Bogu hvala, ovo mi je najbolja sezona dosad i sretan sam što učinkom mogu vratiti ono povjerenje koje su mi pokazali - kaže Ramón.

Osijek ima jaki latinoamerički štih u svlačionici. Uz Argentinca Miéreza, tu su Brazilci Igor Silva i Guti, a španjolski, dakako, govore i Španjolac José Antonio Caro... I trener Bjelica.

- U odličnim sam odnosima, ne samo s njima. Mislim da smo jako ujedinjena momčad koja se bori za zajednički cilj, a on je jasan u svakoj utakmici. Najbolje se slažem s Gutijem, Carom i Ndockytom, koji mi je cimer.

Često je zabijao ove sezone, a golove slavi pokazivanjem majice s porukom "Isus je moje spasenje, voli nas. Amen, amen". Vjera mu je jako važan dio života.

- Nosim te riječi sa sobom jer me Bog pozvao k sebi u jako teškim životnim trenucima - rekao je Miérez i nastavio:

- Danas sam tu gdje jesam jer je Bog tako htio, u poslanici Filipljanima stoji: "Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati". Svaki dan zahvaljujem Bogu što mi je dao priliku raditi ono što volim i što kroz posao osjećam unutarnji mir koji može dati vjera u Boga.

Jako je vezan s roditeljima, ocem Marijem (50) i majkom Mirian (48), koje je tetovirao na desnu, odnosno lijevu ruku. Jako je blizak s njima.

- Htio sam im odati priznanje zbog svega što su učinili za mene i braću Raúla (31), Nicolása (28) i Rubéna (25). Da je sve što su učinili za nas vrijedilo i da je sve to danas, zahvaljujući Bogu i njihovu trudu, urodilo plodom - rekao je Ramón.

- Moramo pošitvati oca i majku, kaže Božja riječ. Oni me prate svaki dan, svaku minutu i nema riječi kojima bi im zahvalio. Još nisu mogli doći u Osijek zbog covida, ali jesu u Pulu i Tenerife. Naravno da imaju moj dres, mislim da ima i cijeli moj grad Resistencia Chaco - nasmijao se.

Supruga Ivana (24) i kći Aixa (5) nisu odmah mogli doći u Slavoniju zbog restriktivnih mjera putovanja, ali to je prošlost.

- Oni me trpe kakav god bio. Mislim da me više kritiziraju nego što me podržavaju, haha. Šalim se, naravno... Supruga je jako iskrena i, kad god me treba ispraviti to čini. To mi se i sviđa kod nje.

U Osijeku se osjeća kao u rodnom mjestu sa sjevera Argentine, pozdravljaju ga na ulici, ali hrvatski ne razumije previše. Kaže da je grad malen i jako miran, u njemu imaš sve što trebaš, a hrana je jako ukusna. Ali, kaže, ništa se ne može usporediti s okusom argentinskog mesa ni s maminom hranom.

- Nemam omiljenu hranu jer jedem sve, haha. Ali najviše mi se sviđa tjestenina Paccheri. Restorani? Ma najčešće jedem kod kuće. Čim sam došao ovdje, kupio sam roštilj pa nedjeljom, ako nemamo utakmice, jedemo argentinski roštilj.

A piće?

- Pijem mate, to je jedna vrsta zelenog čaja. Imamo takav običaj u Južnoj Americi, kao što u Europi piju kavu svaki dan. Uz to se jedu kokice, to je i jedina navika. I jedan igrač jede ih sa mnom, ali neću odati tko je, haha.

Nadimak mu je "El Toro", španjolski - bik.

- Bik je moj horoskopski znak, ali i zato što se stalno zabijam u protivničku obranu - kaže Ramón.

Osijek je ranije s Alavésom dogovorio cijenu od 2,5 milijuna eura za otkup njegova ugovora ovo ljeto, po isteku posudbe. I, što se Ramóna tiče, nema ništa protiv.

- Mislim samo na sadašnjost i prepustit ću Bogu da odluči gdje bih trebao biti. Meni i mojoj obitelji jako se sviđa Osijek, ali otići ću ili ostati po Božjoj volji - zaključio je simpatični Argentinac.

