Prošle je sezone bio najbolji strijelac glavom u europskim ligama s osam golova, a u prvih pet kola nove tako ih je utrpao još dva. Argentinac Ramón Miérez (24) vukao je Osijek do pobjede nad Rijekom u nedjelju u Gradskom vrtu (1-0) kojom su "bijelo-plavi" ostali vodeći u HNL-u.

- On radi za to. Protiv CSKA je radio da bi došla jedna takva lopta. Kad mu dođe na glavu, onda je on tu neprikosnoven. Stvarno smo jako sretni što ga imamo kod nas. Moramo pohvaliti i Bartoleca koji je stvarno sjajno centrirao. Imamo sjajna dva beka, Miloša i Bartoleca, bit će luksuzan problem za mene koga staviti u budućnosti. Zadovoljan sam sa svima, Ramónu se sad ponovno otvorilo i nadam se da će nastaviti tim putem - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Miérez je zabio za pobjedu sedam minuta nakon što je Riječanima dosta kontroverzno poništen gol Issaha Abassa. Iz VAR sobe u kojoj su sjedili Fran Jović i Jerko Crnčić krivo su povukli linije za zaleđe. Bjelica se na to ipak nije osvrtao.

- Nismo se štedjeli, znali smo da nam treba muška utakmica s puno agresivnosti. To smo pružili protiv bugarske momčadi, ali jednostavno nismo uspjeli materijalizirati borbu i agresivnost. Danas smo uspjeli, jednu jako dobru Rijeku limitirali na jedan dobar šut Murića. Stvarno mogu biti zadovoljan. Veliki kompliment cijeloj momčadi - rekao je.

Posebno ga veseli činjenica što Osijek nije primio gol nakon što je u zadnje tri utakmice primio šest. Pa je ustvrdio...

- Osijek je dobar, Osijek se drži tamo gdje treba biti.

Donedavni igrač Kopenhagena Karlo Bartolec (26) u drugoj je utakmici u novom klubu odmah sudjelovao u akciji za pobjedu.

- Mislim da smo od početka pokazali da smo bolja momčad. Ušli smo dobro, kako smo se i dogovorili u svlačionici. Čestitam momčadi, svatko je dao maksimum i mislim da smo zasluženo pobijedili. I čestitao bih navijačima koji su nas bodrili cijelu utakmicu. Kad se igraju derbiji, potrebni su nam navijači. To je 12. igrač i mislim da su i oni pobijedili utakmicu - rekao je povremeni hrvatski reprezentativac i dodao:

- Sretan sam zbog asistencije. Fantastična završnica Ramóna i mislim da će se nastaviti moji doprinosi za tim, da nastavljamo s tri boda.

Bjelica s tri boda više od Lokomotive (utakmica manje) i Hajduka mirno gleda u nastavak sezone, a ona mu prije reprezentativne stanke donosi gostovanje kod Istre (nedjelja) pa domaći derbi protiv Dinama 29. kolovoza.

- Bila je to šahovska partija. Oni su mijenjali sustav i igrače, trebalo se malo prilagoditi tome. Imaš i rezultat, vodiš 1-0... Naravno, želiš obraniti taj rezultat, a biti i opasan u polukontrama i kontrama. Mislim da smo to i bili zadnjih 15-ak minuta kad su oni prešli na 4-2-3-1, stvarno nismo dali protivniku ništa. To je utakmica koju ja volim. Slatke su te pobjede 1-0 i momčad je pokazala pobjednički mentalitet i gard koji pokazuje otkad sam tu - zaključio je Bjelica.

Rijeka nema puno vremena za analizu, već u četvrtak čeka je prva utakmica play-offa Konferencijske lige protiv PAOK-a, a prije uzvrata dočekat će Šibenik. Nakon dvije domaće utakmice ide na Poljud na noge zahuktalom Hajduku.