Mighty Mouse izgubio nakon 6 godina, TJ nokautirao Codyja!

Muha kategorija ima novog prvaka. Gotovo nemoguće bilo je zamisliti nekog drugog s pojasom najlakše muške kategorije UFC-a osim Demetriousa Johnsona. Mighty Mouse bio je prvi i jedini prvak divizije do 57 kilograma, sve do noćas kada je izgubio nakon rata od pet rundi s Henryjem Cejudom. U glavnoj borbi UFC 227 u Los Angelesu TJ Dillashaw ponovno je nokautirao Codyja Garbrandta, kojem sada slijedi pauza od napada na titulu.

Mjesec dana nedostajalo je Demetriousu Johnsonu da upotpuni jubilej i dosegne nevjerojatnu brojku od šest godina u nizu bez poraza. Rekordnih jedanaest obrana naslova nakon, priči je došao kraj. I to na kakav način. Pet rundi sjajnog MMA-a i svega onoga što niže kategorije mogu priuštiti odredile su novog kralja muha kategorije.

Henry Cejudo novi je prvak i moramo reći - ako je netko zaslužio uzeti naslov onda je to on. Ne Wilson Reis ili Ray Borg, ne niti veličanstveni Joseph Benavidez, iako je prava šteta što nevjerojatan borac poput njega nikad nije bio prvak, ni John Dodson. Možda će Benavidez sada i doći do pojasa budući da DJ više nije prvak, a Cejuda je već jednom pobijedio.

No, vratimo se borbi. Cejudo je strašno napredovao od njihova zadnjeg međusobnog dvoboja u kojem je izgubio nokautom u prvoj rundi. Na koncu, i to ovu pobjedu čini još većom. Uzdići se nakon teškog nokauta u prvom susretu, pronaći dovoljnu motivaciju, strahovito napredovati i na kraju pobijediti - to mogu samo najveći.

Cejudo se vratio eksplozivniji, oštriji, ali mekši u kretnjama, taktički puno, puno spremniji i gladniji nego ikad. Demetrious je bio svoj kao i inače. Bio je sjajan, tu nema dileme. Već je neko vrijeme na svojem vrhuncu i nakon svega viđenog znali smo što od njega možemo očekivati. I opravdao je očekivanja.

Ali, noćas je olimpijski pobjednik iz 2008. godine jednostavno bio bolji. I to za nijansu. Nakon četvrte runde skor je bio 2-2 i oba borca znala su da je peta presudna. Cejudo je potegao zadnje atome snage i u posljednjoj rundi dobio naklonost sudaca. Bruce Buffer pročitao je odluku, začulo se "and new" i slavlje je moglo početi.

Razočaranje na licu najboljeg P4P borca posljednjih godina bilo je jasno, ali i on je bio svjestan da je Cejudo napravio više. Čestitao je protivniku kao pravi čovjek i sportaš te najavio skori povratak. Mighty Mouse je izgubio naslov, ali je i dalje uvjerljivo najbolji i najkompletniji borac današnjice. Ovo nije kraj njegove vladavine.

Nema ljubavi

Kada je s onakvom lakoćom pobijedio najboljeg bantamaša u povijesti MMA-a Dominicka Cruza, mislilo se da je Cody Garbrandt 'the next big thing'. Međutim, No Love je pokazao da mu je vrlo lako ući pod kožu kada se zovete TJ Dillashaw.

Cody se s Cruzom za naslov prvaka borio iz više razloga. Zbog lojalnosti predstavljajući surovu stranu Uhrichsvillea u kojem je odrastao, zbog ljudi koji su sumnjali u njega i zbog dječaka Madduxa Mapplea, koji je Codyju spasio život.

Bez pretjerivanja, Garbrandt je sam to izjavio. Jedan drugom spasili su život u teškim trenucima i uzajamno pružali snagu. Dok se dječak liječio od limfocitne leukemije Cody je bio uz njega, a možete pogađati tko je stajao uz oktogon uz Codyja kada je uzimao naslov Dominicku Cruzu.

Foto: LLC

Njegova predstava protiv Cruza bila je jedna od najboljih u novije doba UFC-a. Tolika elegantnost i opuštenost protiv sjajnog kompletnog stand-up borca kao što je Cruz bila je vrijedna divljenja. Cody je eskivirao, radio grimase, izazivao i pogađao protivnika te izgledao zaista, zaista sjajno.

Ali s TJ Dillashawom kao da je drugačija atmosfera u zraku, mentalna barijera jednostavno je prevelika i Garbrandt ju nikako ne može preskočiti.

TJ je dvostruki UFC bantam šampion. Sjajan borac i nekadašnji Codyjev suborac iz dvorane Ultimate Fitness u vlasništvu Hall of Famera Urijaha Fabera. TJ je odjednom odlučio napustiti svoje suborce i otići iz tima iako ga je Faber 'otkrio' i gurnuo u MMA svijet, a to je nešto što mu Cody nikada nije oprostio.

Dvojac je kasnije sudjelovao u The Ultimate Fighteru gdje je skoro došlo do tučnjave prilikom koje je Cody TJ-a nazvao zmijom. Cijelu priču plavokosi bantamaš je sjajno iskoristio pa tetovirao zmiju na ruku, a može se primijetiti da po novom njegov cijeli tim, uključujući i njega samog, prilikom izlaska u kavez na majici ima uzorak zmijske kože.

Foto: ufc.com

Garbrandt je izgubio naslov prvaka protiv TJ-a u studenom 2017. godine. Nije plesao kao protiv Cruza i vidjelo se da je TJ dobio psihičku dionicu cijelog okršaja. Na kraju je dobio i borbu. Slavio je nokautom u drugoj rundi, a Cody je dobio priliku za revanš.

Ulaskom u samu borbu činilo se da je Cody naučio nešto iz prvog okršaja. Došao je puno taktički pripremljeniji, bacao je puno kickova što mu inače baš i nije karakteristično. Garbrandt je tipični borac s bazom u boksu što se vidi po svim njegovim kretnjama i zato je hvalevrijedan pokušaj promjene taktike.

No, prekratko se držao dogovora koji je imao s timom. Uskoro je prestao udarati nogama, krenuo skraćivati distancu te počeo razmjenjivati udarce. Svaki njegov zamah imao je nokaut u sebi i bilo je prilično jasno da Cody namjerava ispuniti obećano prije borbe - nokautirati TJ-a čim prije.

Dogodilo se suprotno. TJ je, kao i u prvoj borbi, bio puno opušteniji, pogađao je bolje i preciznije, a nakon ulaska i plasiranja dva, tri udarca vrlo brzo pronalazio izlaz. Kretao se sjajno i iz jedne takve razmjene sjeo je desni kroše. Tu je bio početak kraja nakon kojeg je TJ dovršio posao.

TJ je ostao prvak, a slijedi zanimljiv rasplet događaja u dvije najlakše kategorije UFC-a. Novopečeni prvak muha kategorije Cejudo pozvao je Danu Whitea da organizira borbu, a prozvao TJ Dillashawa na sudar dva prvaka. U eri ludih match-upova ovakav ishod zvuči zaista spektakularno, Cejudo je obećao popeti se u kategoriju više i pružiti borbu s TJ-em za pamćenje. Bio bi to sjajan okršaj.

Od ostalih borbi Renato Moicano zaustavio je Cuba Swansona gušenjem u prvoj rundi. Veliki Swanson u nizu je od tri poraza prvi put u karijeri i mora će nešto mijenjati ako misli zadržati status UFC borca. Thiago Santos dobio je Kevina Hollanda jednoglasnom odlukom sudaca.