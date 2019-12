Mihajlović oprostio novinaru koji je svima otkrio da ima rak

Prije pet mjeseci, točnije 13. srpnja, Italijom je odjeknula vijest o bolesti srpskog trenera Siniše Mihajlovića.

Prvi ju je ekskluzivno objavio Corriere dello Sport uz naslov 'Forza Siniša'. Nije se navodilo ime bolesti koja je snašla Mihajlovića, no odmah je bilo jasno da se ne radi o ničemu dobrom.

Istog tog dana kojeg je Corriere objavio tu vijest, Mihajlović je imao zakazanu presicu na kojoj je htio obavijestiti medije o svom stanju. Međutim, Mihajlovićev dugogodišnji prijatelj Ivan Zazzaroni, ujedno i urednik Corrierea, nije imao takve zamisli. Preduhitrio je bolesnog trenera pa je njegova presica naposljetku bila i nepotrebna. U međuvremenu je procurilo i o kojoj se bolesti radilo pa je Mihajlović bio bijesan:

Foto: Reuters

- Želio sam biti prvi koji će vam reći što mi se dogodilo. Ali netko nije želio poštovati moju privatnost. Zahvaljujući tome prodao je 200 komada novine više nego inače, ali i uništio prijateljstvo koje je trajalo 20 godina - rekao je na presici.

Zazzaroni je ubrzo zažalio, a to je i napisao u novinama:

- Objavio sam to kao novinar, a ne kao Sinišin prijatelj, ali danas ne bih to ponovio.

- Nikako nisam iznevjerio Sinišino povjerenje s kojim se nisam čuo više od mjesec dana. U petak sam nekoliko puta pokušao stupiti u kontakt s njim, o čemu svjedoče poruke koje prilažem. Tekst sam objavio nakon što sam sa sigurnošću znao za njegovu bolest. Ali to su znali svi novinari, kao što su znali da je to razlog zbog kojeg Mihajlović saziva presicu - nadodao je na Instagramu Zazzarone u početku dužeg opisa pa nastavio:

- Napisao sam samo 20 redaka potpore Siniši bez da sam i spomenuo o kojoj se bolesti radi. Glasnogovornik Bologne me zvao i tražio da to ne objavljujem, a odgovorio sam da ću to napraviti uz dužnu diskreciju i poštivanje privatnosti. Nisam to napravio kako bih prodao nekoliko stotina primjeraka novine više, nego kao odgovor na pitanja brojnih navijača i čitatelja koji su znali da je Mihajlović ozbiljno bolestan. Objavio sam tekst kako bi i na taj način, jer ja sam novinar, na sav glas dao podršku svom prijatelju.

Foto: Facebook, IPA/PIXSELL

Nakon svega, nikada ne bih to ponovio. Ali sada je samo bitno da Siniša što prije ozdravi.

Gotovo pet mjeseci kasnije, susreli su se prvi put od tog incidenta, a staro prijateljsko ipak se obnovilo:

- U godinama smo koje nam ne dozvoljavaju nova prijateljstva pa se moramo držati onih starih - rekao mu je Mihajlović, a Zazzaroni je o tom sastanku otkrio:

- Siniša se opet smije, toliko je zaljubljen u život, u svaku sekundu, a ne samo u sate da ga želi iskoristiti onako kao što to nije radio ranije. Prošli smo i kroz onaj prokleti dan i onu bolest, želju i potrebu s kojima ju je napao, pričali o gladi za svježim zrakom, supruzi Arijani koja je bila tako bitna figura, kao što su to bili i njegova djeca, prijatelji... Kao da se od našeg zadnjeg susreta ništa u međuvremenu nije dogodilo, a dogodilo se sve. A opet, njemu je najviše obitelj u mislima. Sjedio je Siniša ispred mene, kao i kada smo se posljednji put vidjeli. To je bilo u nekom prethodnom životu. Čak i u nogometu, u kojem često ima sukobljenih uloga i interesa, nogometaši i treneri, pa i novinari i publika, mogu izgraditi autentičnu, jaku, čvršću vezu u odnosima nego što to može narušiti jedan pogrešan članak koji je samo predstavljao čin pretpostavke, napisan s dobrom namjerom. I, Siniša je to razumio. Već dan kasnije. Sve što je bilo potrebno je jedna poruka od njega, jedan emotikon. Nikada nije tražio oprost. Stari prijatelji i jesu takvi.