Ponajbolji hrvatski atletičar Filip Mihaljević je s velikim očekivanjima došao u Tokio. Potajno se nadao medalji, bio je uvjeren u sebe i kako sam kaže, u životnoj formi, no nije uspio izboriti finale. Završio je u kvalifikacijama 15. s 20.67m. Norma za finale bila je 20.84.

- Ne znam što reći, cijelu godinu radim jedno, idem na prvi sigurni hitac, danas dođem tu i to poništim. Možda je baš taj prvi hitac kriv zašto nisam ušao u finale. Prelabavo sam ušao, razmišljao sam o borbi za medalju, zaboravio sam taj prvi dio koji uvijek može biti gadan, uvijek bude kolateralnih žrtava na kvalifikacijama, a to sam sada bio ja. Razočaran sam, događalo se to i na treningu, jedan dobar pokušaj, jedan loš. Danas je bilo loše.

Mihaljević, koji je ranije ove godine u Karlovci postavio novi hrvatski rekord od 21.94 metara što je šesti najbolji rezultat u svijetu, u utorak nije imao svoj dan. Nakon prestupa u prvoj seriji, u drugoj je bacio 20.09m, a u trećoj 20.67 metara, no to je bilo za više od pola metra manje od kvalifikacijske norme koja je iznosila 21.20m.

- Meni treba vremena da se zagrijem. Ja sam bio spreman pa sam mislio da ću baciti preko norme u prvoj seriji, nisam gradio, meni treba malo vremena. Ovo je moja greška, greška u pripremi. Sam sam si kriv - kazao je Filip.

Sandra Perković požalila se na krug za koji smatra da je prebrz, no Mihaljeviću to nije smetalo. Kaže da je samo on isključivi krivac zbog lošeg rezultata.

- Sandra je rekla da joj je smetao krug, meni nije, malo je brži. Njoj nije odgovarao, meni je. Bio je sličan i na treningu. Dobro sam bacao na treningu i nije opravdanje u krugu nego moja loša priprema. Premalo koncentracije, preolako sam shvatio kvalifikacije. Imao sam velika očekivanja, bio najjači ikad, međutim to nije dovoljno, treba biti još ozbiljniji. Ovo je veliki udarac za mene, europsko bude svake godine, Olimpijske igre čekaju se svake četiri godine. U Riju bi ovo bio hitac za finale. Manjak koncentracije i prelako shvaćanje kvalifikacija su razlog zašto tamo ne ide.