Mijenjaju li se sudački vjetrovi? Ljudi u crnom promijenili ploču

Odmah u startu, nitko ne osporava pobjedu Riječana. Ona je zaslužena, poštena, čista da ne može biti čišća. Dinamo je izgledao kriminalno i zaslužio je visoki poraz. No, u oko nam je ušao jedan sitan detalj, rekli bismo detaljčić.

Naime, već treću utakmicu u nizu suci griješe na štetu Dinama. Znamo, sad će se javiti "Dinamomrsci" i reći: ' Zaslužili su', 'Neka i njih malo oderu'... No, teorija 'oko za oko' napravila bi čitav svijet slijepim. No krenimo redom...

Karlo Letica, to je valjda svima jasno, igrao je rukom izvan šesnaesterca u velikom derbiju i zaslužio je crveni karton. Tu ne bi smjelo biti dvojbe, no Tihomir Pejin ni njegovi pomoćnici to nisu vidjeli. Možda su bili zaklonjeni, možda nisu bili u blizini, a možda im se nije učinilo da je Letica rukom izašao izvan 16 metara.

Kako bilo, Dinamo je u toj situaciji oštećen, Hajduk je pobijedio i karavana je krenula dalje... Na istoj je utakmici, sjećate se, sudac Pejin išao kompenzirati pogrešku pa je umjesto Soudanijeva faula u napadu svirao penal za "modre". No i duboko u sučevoj nadoknadi mogao je biti penal za "modre" jer je Fomitschow igrao s obje ruke, ali Pejin ga nije svirao.

Situacija broj dva, sljedeća utakmica Dinama na Maksimiru. Gost Slaven Belupo. Petar Stojanović probio je desnu stranu, centrirao, a Nikola Katić igrao rukom. Igor Križarić stajao je na desetak metara, čak je i igrač Belupa pokazao da je igrao rukom pritisnuvši je uz tijelo, no penala nije bilo. Da stvar bude bolja, Mateo Beusan složio se da je sudac pogriješio i u slučaju Letice i u slučaju Katića.

I tu dolazimo do treće situacije, odnosno treće utakmice u nizu. Marin Leovac faulirao je Izeta Hajrovića pri vodstvu Rijeke 2-1, svi Dinamovi igrači, uključujući i trenera Marija Cvitanovića skočili su traživši penal. I vjerojatno je bio. Ako je Damiru Batiniću Soudanijev pad u Vinkovcima bio dostatan za penal, onda je ovaj faul nad Hajrovićem bio za 'zatvor'.

Tri utakmice, tri sporne situacije u trenucima kad se utakmica lomi i niti jedna nije suđena u korist Dinama. Ako ćete se složiti, morali bismo zaviriti duboko u povijest da pronađemo tri utakmice u nizu u kojima se stručni analitičari slažu da je Dinamo oštećen.

Bilo je priča da je Dinamo zaštićen kao Sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu, ali te priče teško da drže vodu u gore tri navedena primjera. Nismo odvjetnici kluba iz Maksimirske 128 niti glasnogovornici kluba s Poljuda, a nismo ni navijači Rijeke ili Osijeka. No, kad realno pogledate posljednje tri utakmice i kad se u vama ne sretnu objektivni promatrač i navijač, posumnjat ćete da u HNL-u možda ipak pušu neki drugi vjetrovi.

Kao da ploča više nije na onoj strani na kojoj ste navikli da je slušate...