- Osje\u0107am da je ovo novi po\u010detak. Ve\u0107ina mojih pobjeda i najboljih utrka su iza mene, ve\u0107 su se dogodila. Ali s 25 godina \u010dudno mi je misliti da je do\u0161ao kraj mojim najboljim izdanjima - rekla je Mikaela za ORF nakon utrke u Flachauu.

Jeff je bio poznati anesteziolog u Vailu, ranije i profesor na tamo\u0161njem sveu\u010dili\u0161tu. Nije \u010desto dolazio na Mikaeline utrke, ve\u0107 je s njom putovala majka, a kad bi do\u0161ao, nije se htio eksponirati, ve\u0107 je naj\u010de\u0161\u0107e fotografirao k\u0107erine nastupe uz stazu. Volio je skijanje.

- Ne mo\u017ee\u0161 i\u0107i naprijed dok ne prestane\u0161 i\u0107i natrag, a meni to te\u0161ko ide, samo \u017eelim \u017eivot kakav je bio prije 2. velja\u010de. Vjerojatno \u0107e me to neko vrijeme mu\u010diti, ali mislim da je ve\u010deras bio veliki korak naprijed - rekla je Mikaela.

Nakon o\u010deve smrti povukla se iz skijanja, propustila je kraj pro\u0161le sezone i na snijeg ponovno stala tek u rujnu. Umjesto uobi\u010dajenih dva mjeseca priprema, pro\u0161la je tek oko tri tjedna. I uslijedila je nova ozljeda le\u0111a zbog koje se morala strpjeti.

Povratni\u010dka utrka bila joj je Levi, oko godinu dana nakon smrti bake s maj\u010dine strane. Osvojila je drugo mjesto u slalomu, a u Courchevelu 14. prosinca u veleslalomu stala na najvi\u0161u stepenicu pobjedni\u010dkog postolja.

Amerikanki je tek 25 godina, a ve\u0107 sad mo\u017ee se re\u0107i da je jedna od najboljih skija\u0161ica u povijesti. Jer pobijedila je ve\u0107 68. put i pretekla Marcela Hirschera na ljestvici Svjetskog kupa svih vremena.

Ispred su ostali samo Lindsey Vonn (82) i Ingemar Stenmark (86). Shiffrin je jubilarni 100. put zavr\u0161ila me\u0111u najbolje tri. Janica Kosteli\u0107 u njenoj je dobi ve\u0107 oti\u0161la u mirovinu s 30 pobjeda, 55 podija i tri velika Kristalna globusa, koliko ih zasad ima i Mikaela.

- Nisam mislila o tim rekordima, nego o stazi na kojoj sam se mu\u010dila zadnjih godina. Samo sam htjela odskijati dobro - zaklju\u010dila je Mikaela.

Vrijeme je za nove pobjede...