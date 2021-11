Život nam često piše nevjerojatne i inspirativne priče, a jednu takvu ispisao je u liku i djelu brazilskog nogometaša Juniora Messiasa (30).

Ovaj Brazilac je prije samo tri godine bio anonimac u talijanskom nogometu. Igrao je u talijanskoj četvrtoj ligi i radio paralelno kao dostavljač kućanskih aparata kako bi uopće mogao preživjeti. I to sve zbog jednog sna. Bez obzira što je već tada bio u 28. godini, on je vjerovao da može postati profesionalac. Sve je podredio tome, a sav trud, krv, znoj i suze isplatili su se u srijedu navečer. Bila je to samo njegova noć koju će pamtiti cijeli život.

Milan je pobijedio Atletico Madrid 1-0 u 5. kolu grupne faze Lige prvaka te ostao u igri za plasman dalje i to samo zahvaljujući nevjerojatnom Messiasu. Dobio je posljednjih 26 minuta, bio mu je to treći nastup za Milan i debi u Ligi prvaka. I onda se dogodila scena iz filmova. Zabio je za pobjedu u 87. minuti i donio zlata vrijedna tri boda svojoj momčadi. Postao je Milanov Mesija.

Svi igrači skočili su na njega, emocije su samo izašle iz njih. Znali su kroz što je sve morao proći kako bi ispunio svoje snove.

Zahvaljujući svome Mesiji, Milan je i dalje u igri za osminu finala. Za to će mu trebati pobjeda protiv Liverpoola u posljednjem kolu, a uz to Porto ne smije pobijediti Atletico Madrid.

U drugom susretu ove skupine Liverpool je slavio 2-0 nas Portom golovima Thiaga i Salaha. Redsi su odavno osigurali prvo mjesto pa neopterećeni odlaze u posljednje kolo, a Piolijeva momčad šansu upravo vidi u tome.

U srijedu je još pet momčadi osiguralo prolaz u osminu finala ovosezonske Lige prvaka. U pitanju su Manchester City, PSG, Inter, Real Madrid i Sporting. Podsjetimo kako su prije srijede isti cilj ostvarili Liverpool, Ajax, Bayern, Manchester United, Chelsea i Juventus.

U skupini C ranije je prolaz u osminu finala izborio Ajax, koji je u srijedu ostvario i petu pobjedu u isto toliko nastupa. Ovaj put je svladao Bešiktaš u gostima (2-1) uz dva gola sjajnog Hallera. Nizozemcima se iz ove skupine u osmini finala pridružio Sporting koji je u Lisabonu bio bolji od Borussije s 3-1.

Junak domaće momčadi bio je Pedro Goncalves koji je zabio oba gola u prvom dijelu (u 30. i 39. minuti). S obzirom na rezultat utakmica se u nastavku potpuno otvorila te su šanse frcale na obje strane. Borussia je dominirala i opsjedala domaća vrata, dok je Sporting bio iznimno opasan u kontrama.

No, Borussiji je i ovaj put silno nedostajao Haaland, jer nitko nije mogao realizirati ni jednu dobru priliku za mogući povratak. Sve je za Borussiju palo u vodu kada je u 74. minuti pocrvenio Can. Sporting je sve riješio u 81. kada je za 3-0 zabio Pedro Porro, dok je u nadoknadi Malen tek potpisao počasni gol Dortmunda.

Hrvatski nogometaš Marin Pongračić je za Borussiju igrao do 67. minute, a Sporting kolo prije kraja ima tri boda više od kluba iz Dortmunda, a s obzirom na bolji međusobni omjer ne može više izgubiti tu prednost.