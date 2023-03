Milan kiksao protiv 'fenjeraša' kod kuće, asistencija Bradarića

Foto: DANIELE MASCOLO

Milan i Salernitana su u ponedjeljak u zadnjoj utakmici 26. kola talijanskog prvenstva odigrali neriješeno 1-1. Povela je domaća momčad na kraju prvog poluvremena golom Oliviera Girouda. No, Salernitana dolazi do izjednačenja u 61. minuti, strijelac je Boulaye Dia i to na asistenciju hrvatskog nogometaša Domagoja Bradarića. Bradarić je odigrao cijelu utakmicu za Salernitanu, dok Ante Rebić nije ušao u igru za Milan. Foto: DANIELE MASCOLO Milan je trenutačno četvrti sa 48 bodova, samo jednim više od petoplasirane Rome, dok je Salernitana 16. sa 26 bodova.