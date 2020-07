Milan na imotski pogon! Ante je prvi golgeter, a Ibra - pomoćnik

Rebić je postao prvi igrač s dvoznamenkastim brojem golova u Milanu ove sezone, a zadnjih devet zabio je u 11 utakmica u Serie A i potvrdio da je strašno efikasan u Milanu ove godine

<p>Fino je primirio loptu <strong>Giacoma Bonaventure</strong>, namjestio se na šut i neobranjivo pogodio suprotni kut. <strong>Anti Rebiću</strong> (26) samo je 14 minuta u igri trebalo da zabije i <strong>Laziju</strong> u subotnjem derbiju 30. kola Serie A i bitno pomogne Juventusu da dođe do titule.</p><p><strong>Milan</strong> je slavio 3-0 na Olimpicu, a Rebić je šansu dobio na poluvremenu umjesto <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong> (38), koji je prvi put zaigrao u početnoj postavi nakon stanke zbog korona virusa i svoga oporavka od ozljede.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rebić pjeva Grdovića na inicijaciji u Milanu</strong></p><p>Dobio bi Rebić i veću minutažu, ali trener Stefano Pioli (54) uvjerava: sve je to kako bi sačuvao snagu "zvijeri iz Vinjana" za gust raspored na završetku sezone.</p><p>- Pričamo s igračima i dobivamo povratne informacije, gledamo tko je umoran i treba odmor. Rebić ga je stvarno trebao danas. Ni Ibra nema 90 minuta u nogama, ali se sigurno popravio od utakmice protiv Spala preko tjedna - rekao je trener "rossonera".</p><p>Pa i to poluvrijeme bilo je dovoljno da Ante pokaže što zna. Deseti mu je to gol ove sezone i prvi je igrač Milana koji ima dvoznamenkasti broj golova u svim natjecanjima. Štoviše, od tih deset, čak je devet zabio u zadnjih 11 utakmica u Serie A!</p><p>A Ibra? Kad već nema snage da provede na terenu cijelu utakmicu, pomaže na druge načine. Doduše, dovoljno je odradio i u 45 minuta, asistirao <strong>Hakanu Calhanogluu</strong> pa zabio 14. penal zaredom u Serie A (prvi nakon osam godina). A u drugom dijelu, kad je prepustio mjesto hrvatskom reprezentativcu, bio je u trenerskom prostoru kao pomoćnik Pioliju.</p><p>- Zbog njega rastemo psihički, kvalitetom i tehnički, pravo je zadovoljstvo raditi s njim i vidjeti kako se slaže sa suigračima. Ostalo nam je još mjesec dana do kraja sezone i on će nam biti od velike koristi - rekao je trener Milana.</p><p>Liga prvaka čini se nedohvatljiva za Rebića i društvo, Atalanta bježi čak 14 bodova osam kola prije kraja (i s utakmicom manje), ali "rossoneri" se silno žele vratiti u Europu barem kroz Europsku ligu koju su lani propustili u dogovoru s Uefom zbog kršenja financijskog fair playa.</p><p>- Milan je prestižan klub i moramo biti u europskim kupovima - istaknuo je Pioli.</p><p>A u tom prestižnom klubu na vrhu ljestvice strijelaca lijepo je vidjeti Hrvata.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Rebićev gol Milanu možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FGjvkB7x6eo&t=139" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>