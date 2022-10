Milan u problemu uoči Dinama: Otpala mu čak petorica igrača

AC Milan dolazi u Maksimir u nezavidnoj formi (tri poraza u zadnjih sedam utakmica) i posljednji je na ljestvici skupine E Lige prvaka, a u prilog mu ne ide ni situacija s ozlijeđenima i suspendiranima.

Engleski stoper Fikayo Tomori (24) ne putuje na utakmicu protiv Dinama jer je u posljednjoj europskoj utakmici protiv Chelseaja na San Siru (poraz 2-0) isključen već u 18. minuti.

Od ranije je, pak, izvan stroja švedski napadač Zlatan Ibrahimović (41) koji bi se od ozljede koljena trebao oporaviti početkom iduće godine.

Trener "rossonera" Stefano Pioli (57) ne može računati ni na prvog golmana Mikea Maignana (27) koji je ozlijedio list na utakmici francuske reprezentacije protiv Austrije u rujnu i vjerojatno će propustiti Svjetsko prvenstvo. Umjesto njega brani iskusni Rumunj Ciprian Tătărușanu (36).

No nije to jedini važan igrač Milana koji će dulje morati pauzirati. Ova je godina izgubljena i za desnog beka Davidea Calabriju (25). Talijanu je stradala zadnja loža u pobjedi nad Empolijem 1. listopada (3-1), a na istoj utakmici puknuo je intraartikularni ligament koljena Belgijcu Alexisu Saelemaekersu (23), koji je "modrima" zabio na San Siru. I on će u pogon tek početkom iduće godine.

Pioli je zbog svega morao kemijati pa je francuski bek Pierre Kalulu (22) postao stoper, francuski lijevi bek Theo Hernandez (25) središnji veznjak, bjelokoščanski veznjak Franck Kessie (25) polušpica, a Portugalac Rafael Leão (23) promijenio je sve pozicije u napadu.

U konkurenciji za utakmicu na Maksimiru bit će i bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić (29) koji je startao u pobjedi protiv Monze za vikend, a ove sezone u osam nastupa ima tri gola i dvije asistencije. Nije bio u konkurenciji za prvu utakmicu protiv Dinama zbog ozljede leđa.

Inače, momčad "rossonera" neće trenirati u Zagrebu dan uoči utakmice, već je to odradila u kampu u Milanellu u ponedjeljak ujutro, a večer će iskoristiti tek za šetnju glavnim maksimirskim terenom. Očekuje se dolazak 1313 njihovih navijača na južnu tribinu rasprodanog stadiona.

Očekivane postave Dinama i Milana:

