Kandidat za Dinamovu klupu gledao derbi na Maksimiru: 'Modri' su baš odlična momčad

Darko Milanič odjednom je postao glavni kandidat za preuzimanje Dinama. Slovenski stručnjak zadnju je sezonu bio na klupi ciparskog Pafosa, prije toga vodio je Primorje, Goricu, dvaput Maribor, Sturm, Leeds United i Slovan Bratislavu. A Milanič se, ipak neočekivano, u subotu pojavio na utakmici Dinama i Hajduka. I to nešto znači...

- Ma gledajte, istina je da sam bio na utakmici Dinama i Hajduka, jednostavno me dugo nije bilo na našim prostorima, pa sam ove dane iskoristio kako bih pogledao hrvatski derbi. Vidio sam brojne prijatelje koje dugo nisam vidio, to je sve što sada imam za reći, probajte me razumjeti - rekao nam je Darko Milanič, pa nastavio:

- Vratio sam se kući, sada sam na odmoru u svojoj Izoli. Moram priznati kako mi se svidjela atmosfera na derbiju, stvarno je bila odlična, jako pozitivna. Dinamo? Ne, neću ocjenjivati momčad ili igrače na temelju jedne utakmice koju sam uživo vidio, nema šanse. Jasno, Dinamo je odlična momčad, to je sve što vam sada mogu reći. Bila je zanimljiva utakmica, a kako je pitanje naslova prvaka bilo riješeno, u Maksimiru se igralo za prestiž.

Možda se uskoro vidimo i u Maksimiru?

- Haha, nikad ništa neću isključiti, svijet je jako mali, vidjet ćemo - završio je Milanič.

Najčitaniji članci