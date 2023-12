Milanović: Fascinantno je da nemamo pristojan stadion, a nismo siromašna država...

Predsjednik Zoran Milanović gostovao je u HRT-ovoj radijskoj emisiji "Sport i glazba". Milanović je dao svoj prvi veliki sportski intervju u kojem je govorio o raznim sportskim temama i uspjesima hrvatskih sportaša. Dotaknuo se, naravno, i velikih uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije.

- Kao jedan zreli stadij kojim treba jako dobro upravljati. Sad nam prijeti da uđemo u fazu dekadencije. Naš civilizacijski maksimum je povijesno gledano dosegnut. Bili smo treći na SP-u što je izvan svih kategorija. Onda smo bili drugi na svijetu, iako to nisu bile briljantne performanse. To je bila jedna legionarska borba koju je Hrvatska u onim presudnim trenucima prevladala. Nikoga nismo nadigrali 5-0. Isto je bilo i u Kataru. Hrvatska se opet dogurala do polufinala u kojem je naletjela na minu (Argentina), ali opet su ušli među četiri najboljih. Ako gledamo, Hrvatska je među malim državama bez konkurencije kod reprezentacija ispod 10 milijuna stanovnika. Jedini je Portugal tu kao prava snaga i nitko više.

Govorio je Milanović i o tome kako hrvatsko društvo gleda na uspjehe sportaša:

- Ljudska zavist u zajednici jest nepresušno vrelo prljavštine, ali kada netko zaradi novac i status u sportu, to se cijeni jer znaju da to nije ukradeno i da nije preko mame, bake, strica, već da je stvarno. U sportu su stvari mjerljive čak i tamo gdje se ocjenjuju. Tu je gimnastika strašno napredovala. Nekadašnja metrika bila je odokativna. Danas se točno zna koji je razlog za dobivenu ocjenu. Također, nogomet je napredovao uvođenjem VAR-a. Na početku mi je stravično išao na živce, ali sam znao da će to biti dobro, iako nas je u finalu SP-a smrsio.

Predsjednik se naravno dotaknuo i infrastrukture, a rekao je i kako gleda na arene izgrađene za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2009. godine:

- Ne znam jesu li se sve strane uspjele na kraju dogovoriti, ali bolje da postoje nego da ih nema. Međutim, fascinantno je da nemamo pristojan stadion, a nismo siromašna država. Za stadion ili arenu od 30.000 ljudi, da to bude neka nacionalna arena i nije neki trošak. Ne moramo imati stadione kao u Engleskoj, Španjolskoj ili Njemačkoj. Ne vidim razlog zašto se to ne izgradi u Zagrebu.

Na kraju se dotakao uspjeha u individualnim sportovima:

- Individualni sportovi kao što su atletika i plivanje. Ne može se reći da tu nije bilo rezultata, ali bi ih trebalo biti još više, a tu treba raditi sistematično. Iskoče neki briljantni pojedinci poput visašica ili bacačica, međutim, nema sustavnog rada. Ohrabruje ovo što vidimo u skijanju. Nakon odlaska obitelji Kostelić iz aktivnog skijanja, vidimo da dolaze skijaši i skijašice koji su konkurentni. Kod njih se točno vidi kako se radi.

Cijeli intervju poslušajte OVDJE.