Milavići kao Kostelići: Krenuli su od nule i stvorili šampione

Malonogometna momčad Olmissum sastavljena je od domaćih igrača, ove sezone su prvi put ušli u Prvu ligu i odmah postali prvaci. Do prije pet godina klub nije ni postojao, a onda je u projekt krenula obitelj Milavić

<p>Za jednu od najljepših sportskih priča u ovoj godini pobrinuli su se malonogometaši omiškog Olmissuma, koji su u prvoj sezoni u prvoligaškom društvu osvojili naslov prvaka! Neupućenima u hrvatske futsal prilike to će zvučati potpuno nestvarno, no oni koji znaju što stoji iza projekta nisu iznenađeni. </p><p>Iza projekta kluba Olmissum stoji obitelj Milavić, nekadašnji vlasnici trgovačkog lanca Studenac. Prije svih vlasnikov sin Mijo, koji je zaželio dio obiteljske zarade vratiti zajednici. Uz pomoć grada pokrenuo je i financirao izgradnju Sportskog centra Ribnjak, u koji su uložili 30 milijuna kuna obiteljskog novca, a nakon toga je 2015. godine osnovao malonogometni klub. Ideja, ime, dizajn dresova, grba... Sve je Mijo Milavić smislio i pokrenuo klub na zdravim temeljima. <br/> <br/> - U Omišu uopće nije postojao malonogometni klub, štoviše, naši susjedi iz Dugoga rata prednjačili su i osvajali lokalne turnire. Mi smo počeli od nule, pozvao sam prijatelja iz djetinjstva Josipa Škorića, koji je ranije branio, on je pozvao trenera golmana Ivicu Krstulovića Oparu, angažirali smo trenera Ivicu Osibova.... i krenuli - otkrio nam je Milavić i dodao: </p><p>- Probijali smo se kroz Treću i Drugu ligu, planski slagali momčad i rasli. Osibova je na klupi naslijedio Duje Maretić, koji nikad nije bio trener seniora. Odlučili smo se na hazarderski potez koji se isplatio. On nas je odveo do naslova prvaka. </p><p>Olmissum se tek u ovoj sezoni probio u elitno društvo, no nisu posegnuli za instant rješenjima i igračima iz inozemstva, sastavili su momčad od domaćih igrača, a sretna je okolnost što su svi željeli doći u Omiš zbog sjajnih uvjeta. </p><p><br/> <br/> - Mi smo svima ponudili isto, zdravu sredinu, sjajnu atmosferu, i stabilne financije. A to svima odgovara. Posložili smo mladu i jako dobru momčad, osim Žarka Luketina, koji je neprikosnovena zvijezda ove momčadi, svi ostali su dio jedne skladne cjeline. </p><p>Po proračunu i troškovima momčadi Olmissum je negdje u sredini prvoligaške scene, no Milavić o novcu ne želi pričati. <br/> <br/> - Mi gradimo klub, ne samo momčad, uložili smo novac u dvoranu, dakle u uvjete, a ne samo u igrače. Ove godine dobili smo i himnu, maskotu, posebno dizajnirane dresove... Imamo sve što nam treba da budemo stabilni i prepoznatljivi. A iznad svega imamo mladu i karakternu momčad koja će ostati na okupu i sljedeće sezone. Svi će dobiti priliku igrati Ligu prvaka jer su to zaslužili. Pazite, odlučujuće penale u finalu za nas su pucali Duje Kustura i Antonio Juretić, dva do jučer anonimna igrača, a za Novo Vrijeme Brazilac Lucao, slovenski reprezentativac Osredkar i jedan od najiskusnijih igrača Kazazić. To vam dovoljno govori. </p><p>Financiranje kluba za sada počivaju na obiteljskoj tvrtki Milavićevih koja pokriva većinu svih troškova.<br/> <br/> - Može se reći da mi pokrivamo 99 posto proračuna kluba te da ćemo tek sada krenuti u potragu za sponzorima. Do sada smo vrijeme i energiju trošili na postavljanje kluba na zdrave noge, a sada ćemo krenuti dalje. Znate kako se kaže: ''Najprije treba srediti i ušminkati curu, a tek onda joj tražiti momka''</p><p>Ovaj izniman uspjeh iznenadio je sva, pa i ljude u klubu, ali obećavaju kako će Ligu prvaka dočekati spremni.<br/> <br/> - Liga prvaka nas veseli, ne znamo puno o njoj, ali ići ćemo korak po korak. Mi ćemo osigurati sve uvjete, velika većina momčadi će ostati na okupu, a sve ostalo ćemo rješavati u hodu. Pustite nas da malo proslavimo, da igrače nagradimo posebnim premijama za ovo što su postigli. Bit će vremena za pripremu nove sezone.</p><p>Mijo Milavić fanatik je sporta, no malo je poznato da je on i veliki navijač koji putuje na sve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije te da je strastveni kolekcionar dresova. On je naručio i financirao i jumbo plakate koji su pozdravljali uspjehe Ivana Perišića i hrvatske nogometne reprezentacije na ulazu u grad Omiš... </p><p>- Moja obitelj je u osamdesetima i devedesetima identitet manifestirala kroz nacionalno, a u zadnje vrijeme smo to pretočili u lokalpatriotizam, nastojimo što više pomagati lokalnoj zajednici kroz neke naše projekte. Olmissum je naša perjanica, klub je to koji u omladinskim kategorijama ima 130 djece. Svima njima želimo osigurati najbolje uvjete, omogućiti im da budu najbolji, da teže maksimumu i da im uspjesi budu putokaz za život – zaključio je Milavić.</p>